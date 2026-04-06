Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Điểm sàn từ 16,5–18, mở ngành Trí tuệ nhân tạo đón đầu xu hướng

(Ngày Nay) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án tuyển sinh theo hướng linh hoạt, đồng thời mở rộng ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh nguyên số.

Điểm sàn dao động từ 16,5 đến 18 điểm

Theo thông báo tuyển sinh, nhà trường áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) từ 16,5 đến 18 điểm đối với hai phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi đánh giá năng lực SPT và xét tuyển thí sinh có thành tích vượt trội, tùy theo từng nhóm ngành.

Với các chương trình đào tạo giáo viên, thí sinh cần có kết quả học tập lớp 12 đạt mức tốt, đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT từ 18 trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5.

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực SPT, thí sinh phải tham gia ít nhất ba môn thi để xét theo tổ hợp.

Đối với diện xét tuyển thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, trường chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất yêu cầu thí sinh có kết quả rèn luyện và học tập ba năm THPT đạt mức tốt, đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chí như học tại các trường trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc TP HCM, trường chuyên, hoặc đạt giải ba học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp trường đại học trở lên.

Hai nhóm còn lại áp dụng cho các ngành đặc thù như Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao. Thí sinh cần có học lực từ khá trở lên, đồng thời thuộc top 5% điểm cao nhất trong kỳ thi năng khiếu của trường hoặc có thành tích nổi bật trong lĩnh vực liên quan như tốt nghiệp loại giỏi tại các trường năng khiếu, đạt giải nghệ thuật, thể thao cấp tỉnh trở lên, hoặc đạt chuẩn vận động viên cấp 1, kiện tướng quốc gia.

So với những năm trước, mức điểm sàn năm nay được đánh giá là phù hợp với phổ điểm và xu hướng tuyển sinh, qua đó mở rộng cơ hội vào đại học cho thí sinh. Trước đó, năm 2025, điểm sàn của trường chủ yếu dao động từ 18 đến 22 điểm, với một số ngành đặc thù yêu cầu cao hơn.

Nhà trường tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thí sinh có thành tích nổi bật và xét điểm thi đánh giá năng lực SPT.

Mở ngành Trí tuệ nhân tạo

Đ Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức mở ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) – lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trên thị trường.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng liên ngành, trang bị cho sinh viên nền tảng về toán học, khoa học dữ liệu, lập trình cùng các kỹ thuật học máy và học sâu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, nghiên cứu hoặc phát triển các sản phẩm ứng dụng AI.

Việc bổ sung ngành học này nằm trong chiến lược mở rộng danh mục đào tạo, đồng thời bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, trường cũng dự kiến mở thêm một số ngành mới như Khoa học dữ liệu, Quốc tế học và Giáo dục học, cho thấy định hướng phát triển theo hướng đa ngành, liên ngành ngày càng rõ nét.