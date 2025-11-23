Triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 7652/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục phổ thông.
Một tiết học của học sinh trường Tiểu học Tân Tiến, thành phố Bắc Giang sử dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế video về cách xử lý tình huống trong cuộc sống. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN.
Một tiết học của học sinh trường Tiểu học Tân Tiến, thành phố Bắc Giang sử dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế video về cách xử lý tình huống trong cuộc sống. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN.

Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, hòa quyện và bổ trợ cho nhau, bao gồm: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Việc thiết kế khung nội dung giáo dục AI theo các mạch kiến thức chính, ngoài kiến thức về AI còn giúp học sinh hiểu rõ ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và trách nhiệm xã hội, đảm bảo AI phục vụ cuộc sống con người an toàn và nhân văn.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp Tiểu học và cấp Trung học Cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp Trung học Phổ thông). Khung nội dung được thiết kế xuyên suốt nhưng phân hóa rõ ràng theo tâm sinh lý lứa tuổi.

Cấp Tiểu học (Làm quen): Học sinh nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan (nhận diện hình ảnh, giọng nói), hiểu rằng AI do con người tạo ra và bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cấp Trung học Cơ sở (Hiểu biết cơ bản): Hiểu nguyên lý hoạt động (dữ liệu, thuật toán), thực hành sử dụng công cụ AI để giải quyết vấn đề học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI.

Cấp Trung học Phổ thông (Kiến tạo và Định hướng nghề nghiệp): Học sinh thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Theo dự thảo hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức thực hiện nội dung giáo dục AI phải bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời, phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục.

Việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho Chương trình Giáo dục phổ thông; cần đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình để triển khai các nội dung trong Khung nội dung AI phù hợp với từng đối tượng. Nội dung và hoạt động giáo dục AI phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Nhà trường phát huy tính chủ động trong việc lựa chọn và kết hợp nhiều hình thức triển khai (lồng ghép vào môn học, tổ chức chuyên đề, học tập qua dự án, câu lạc bộ…) phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cần phát huy tối đa nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn có, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Khuyến khích hợp tác, xã hội hóa để huy động các nguồn lực hỗ trợ chuyên môn, học liệu và trải nghiệm thực tế. Có giải pháp phù hợp để mọi học sinh, nhất là vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đều có cơ hội tiếp cận với giáo dục AI.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến xây dựng lộ trình bài bản để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Cụ thể như sau:

Tháng 6 - 9/2025: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn; xây dựng dự thảo Khung nội dung giáo dục AI với sự tham gia của các chuyên gia và tham vấn các chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Tháng 10 - 11/2025: Thành lập Hội đồng đánh giá; tổ chức hội thảo xin ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 11: Xây dựng dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông, xin ý kiến rộng rãi các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 12/2025: Xây dựng tài liệu, tập huấn đội ngũ cốt cán triển khai thực hiện thí điểm.

Tháng 12/2025 - 5/2026: Thực hiện thí điểm tại một số cơ sở giáo dục được lựa chọn và đánh giá thường xuyên.

Tháng 6/2026: Tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện Khung nội dung AI để đề xuất triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.

Song song với giáo dục học sinh, Bộ cũng triển khai thí điểm ứng dụng AI trong quản lý, hỗ trợ giáo viên soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.

PV
Bộ GD&ĐT Giáo dục Giáo dục phổ thông AI Trí tuệ nhân tạo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 42 tỷ USD. Ảnh: H.Y.
Chuỗi cung ứng dịch chuyển, FDI chọn Việt Nam
(Ngày Nay) - Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh, mở ra cơ hội cho các nền kinh tế có độ ổn định cao. Dù tỷ giá USD/VND biến động gây áp lực lên doanh nghiệp trong nước, dòng vốn FDI vẫn mở rộng và tiếp tục dịch chuyển về Việt Nam, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao. Sự kết hợp giữa nhu cầu mới của chuỗi cung ứng và sức hút FDI giúp Việt Nam nổi bật trong cuộc đua thu hút sản xuất khu vực.
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô
Nghệ nhân Mường lan tỏa văn hóa truyền thống tại Thủ đô
(Ngày Nay) - Tối 22/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Cục Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.
TP HCM siết kiểm soát tay chân miệng và sốt xuất huyết
TP HCM siết kiểm soát tay chân miệng và sốt xuất huyết
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm hô hấp cấp trên địa bàn có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi đến UBND phường xã, trung tâm y tế đẩy mạnh công tác phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
(Ngày Nay) -  Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.