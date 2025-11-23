Triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo trong trường phổ thông

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 7652/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục phổ thông.

Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh được phát triển dựa trên 4 mạch kiến thức chính, tương ứng với 4 miền năng lực, hòa quyện và bổ trợ cho nhau, bao gồm: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, các kĩ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Việc thiết kế khung nội dung giáo dục AI theo các mạch kiến thức chính, ngoài kiến thức về AI còn giúp học sinh hiểu rõ ranh giới giữa việc sử dụng công nghệ và trách nhiệm xã hội, đảm bảo AI phục vụ cuộc sống con người an toàn và nhân văn.

Khung nội dung được thiết kế tương ứng với 2 giai đoạn giáo dục: Giai đoạn giáo dục cơ bản (bao gồm cấp Tiểu học và cấp Trung học Cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp Trung học Phổ thông). Khung nội dung được thiết kế xuyên suốt nhưng phân hóa rõ ràng theo tâm sinh lý lứa tuổi.

Cấp Tiểu học (Làm quen): Học sinh nhận biết AI qua các ứng dụng trực quan (nhận diện hình ảnh, giọng nói), hiểu rằng AI do con người tạo ra và bước đầu hình thành ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cấp Trung học Cơ sở (Hiểu biết cơ bản): Hiểu nguyên lý hoạt động (dữ liệu, thuật toán), thực hành sử dụng công cụ AI để giải quyết vấn đề học tập và nhận diện các rủi ro, thiên kiến của AI.

Cấp Trung học Phổ thông (Kiến tạo và Định hướng nghề nghiệp): Học sinh thiết kế các hệ thống AI đơn giản, phát triển tư duy giải quyết vấn đề phức tạp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Theo dự thảo hướng dẫn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức thực hiện nội dung giáo dục AI phải bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời, phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của các địa phương, các cơ sở giáo dục.

Việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho Chương trình Giáo dục phổ thông; cần đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình để triển khai các nội dung trong Khung nội dung AI phù hợp với từng đối tượng. Nội dung và hoạt động giáo dục AI phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học.

Nhà trường phát huy tính chủ động trong việc lựa chọn và kết hợp nhiều hình thức triển khai (lồng ghép vào môn học, tổ chức chuyên đề, học tập qua dự án, câu lạc bộ…) phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cần phát huy tối đa nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn có, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả. Khuyến khích hợp tác, xã hội hóa để huy động các nguồn lực hỗ trợ chuyên môn, học liệu và trải nghiệm thực tế. Có giải pháp phù hợp để mọi học sinh, nhất là vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đều có cơ hội tiếp cận với giáo dục AI.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến xây dựng lộ trình bài bản để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả. Cụ thể như sau:

Tháng 6 - 9/2025: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn; xây dựng dự thảo Khung nội dung giáo dục AI với sự tham gia của các chuyên gia và tham vấn các chuyên gia, tổ chức quốc tế.

Tháng 10 - 11/2025: Thành lập Hội đồng đánh giá; tổ chức hội thảo xin ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tháng 11: Xây dựng dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông, xin ý kiến rộng rãi các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 12/2025: Xây dựng tài liệu, tập huấn đội ngũ cốt cán triển khai thực hiện thí điểm.

Tháng 12/2025 - 5/2026: Thực hiện thí điểm tại một số cơ sở giáo dục được lựa chọn và đánh giá thường xuyên.

Tháng 6/2026: Tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm, hoàn thiện Khung nội dung AI để đề xuất triển khai rộng rãi trong các năm học tiếp theo.

Song song với giáo dục học sinh, Bộ cũng triển khai thí điểm ứng dụng AI trong quản lý, hỗ trợ giáo viên soạn bài và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá.