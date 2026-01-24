Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh: Kiến tạo môi trường giáo dục nhân văn, bền vững

(Ngày Nay) - Mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh là một trong những mô hình trường học ngoài công lập tiêu biểu, ghi dấu ấn không chỉ bởi kiến trúc độc đáo mà còn bởi định hướng giáo dục toàn diện, nhân văn và gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, nhà trường từng bước khẳng định uy tín, trở thành địa chỉ giáo dục được phụ huynh và học sinh tin tưởng.

Dấu ấn hình thành và không gian giáo dục xanh

Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh được khởi công xây dựng năm 2009 và chính thức bước vào năm học đầu tiên 2010–2011. Cho đến nay đã hoạt động được hơn 15 năm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã xác định rõ hướng đi: xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, nơi tri thức, kỹ năng và giá trị sống được kết nối hài hòa, hướng đến sự phát triển toàn diện.

Tọa lạc tại số 8/23 đường Nguyễn Du, Khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, trường có tổng diện tích 6.560 m². Khuôn viên được quy hoạch rộng rãi, thông thoáng, nhiều mảng xanh, tạo không gian học tập trong lành, thân thiện cho học sinh ở cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Điểm nhấn nổi bật của nhà trường là công trình kiến trúc do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế. Công trình mang dáng hình uốn lượn từ mặt đất vươn cao, gợi liên tưởng đến hình chữ S của đất nước Việt Nam. Với triết lý kiến trúc xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững, ngôi trường đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong giới chuyên môn khi trở thành trường học đầu tiên đạt Giải thưởng Kiến trúc Xanh châu Á, đoạt Giải Nhì WAN (Hoa Kỳ) và được bình chọn vào Top 10 ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định giá trị thẩm mỹ mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo môi trường giáo dục gắn bó với thiên nhiên.

Định hướng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường xác định rõ mục tiêu không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách và hình thành giá trị sống tích cực cho học sinh.

Trong năm học 2025–2026, nhà trường tổ chức 8 câu lạc bộ học thuật, thể dục thể thao và năng khiếu gồm: Cờ vua, Bơi, Cầu lông, Bóng chuyền, Gym, Nghệ thuật, Kỹ năng giao tiếp và Mỹ thuật. Các câu lạc bộ được tổ chức bài bản, trở thành môi trường để học sinh phát hiện, phát triển năng lực cá nhân, rèn luyện thể chất, kỹ năng xã hội và tinh thần làm việc nhóm.

Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục trải nghiệm được triển khai thường xuyên thông qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường. Nội dung trải nghiệm gắn với thực tiễn địa phương, giúp học sinh vận dụng kiến thức chuyên môn, phát triển tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Với phương châm giáo dục theo định hướng “Đức – Trí – Tuệ – Thể – Mỹ”, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh hướng đến việc xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực tư duy độc lập và khả năng thích ứng, giúp học sinh tự tin bước vào bậc học cao hơn và cuộc sống sau này.

Vai trò người đứng đầu và đội ngũ sư phạm tâm huyết

Sự phát triển của Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh gắn liền với vai trò dẫn dắt của Hiệu trưởng – Nhà giáo Đặng Thị Ngọc Bích. Trưởng thành từ bục giảng môn Toán, bà là người giàu bản lĩnh nghề nghiệp, kiên định trong tư duy quản lý và sâu sắc trong cách ứng xử nhân văn.

Với khát vọng xây dựng một ngôi trường khang trang, hiện đại ngay tại địa phương, Hiệu trưởng Đặng Thị Ngọc Bích đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn bằng những quyết sách cụ thể, bền bỉ và có chiều sâu. Phong cách lãnh đạo của bà thể hiện sự quyết đoán, khoa học nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm; tôn trọng chuyên môn, đề cao kỷ cương, đồng thời khuyến khích đổi mới và sáng tạo.

Đồng hành cùng lãnh đạo nhà trường là đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm sư phạm và tận tụy với nghề. Phần lớn giáo viên được đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra, đánh giá. Mỗi thầy cô không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là người đồng hành, định hướng, hỗ trợ học sinh trong quá trình hình thành nhân cách và phát triển năng lực cá nhân.

Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhận 5 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các tổ chức, cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Những phần thưởng này là minh chứng cho hiệu quả công tác quản lý, chất lượng giảng dạy và uy tín ngày càng được khẳng định của nhà trường trong hệ thống giáo dục ngoài công lập. Quan trọng hơn, đó là kết quả của sự đồng lòng giữa lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và nỗ lực không ngừng của các thế hệ học sinh.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động cộng đồng Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đặc biệt chú trọng các hoạt động xã hội, thiện nguyện, xem đây là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm bồi dưỡng cho học sinh lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm công dân. Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường đã tích cực tham gia trao tặng nhà đồng đội, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường cũng hưởng ứng các chương trình mang ý nghĩa chính trị – xã hội như “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, qua đó giáo dục học sinh về lòng yêu nước và ý thức bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Công tác trao học bổng cho học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, nhà trường là một trong những đơn vị tích cực đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính trong dự án “Ươm mầm tương lai”, góp phần chăm lo, hỗ trợ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em chiến sĩ hải đảo và những học sinh có nghị lực vươn lên trong học tập. Thông qua các hoạt động xây cầu dân sinh, chạy bộ gây quỹ và nhiều chương trình an sinh xã hội khác, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần hình thành ở học sinh lối sống tích cực, biết yêu thương, sẻ chia và hành động có trách nhiệm với cộng đồng.