Tự hào: Phạm Hồng Linh - cô gái Việt Nam đưa công bằng y tế vào bệnh viện Mỹ

(Ngày Nay) -Ứng dụng Lexi đã chính thức được triển khai tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (một cơ sở y tế hàng đầu ở Mỹ) từ tháng 1/2026, mang lại sự an tâm cho những người bệnh không thông thạo tiếng Anh. “Tôi rất vui, tự hào và xúc động”, Phạm Hồng Linh, nữ CEO 33 tuổi, một trong hai người đồng sáng lập Lexi chia sẻ.

Từ những mong ước nhân văn

Linh Phạm (Phạm Hồng Linh), cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đến từ Việt Nam đã không còn là cái tên xa lạ đối với truyền thông, cộng đồng y khoa cũng như giới startup công nghệ, khi ứng dụng Lexi - nền tảng dịch thuật trực tiếp trong lĩnh vực y tế - do cô đồng sáng lập liên tiếp gặt hái các giải thưởng quan trọng, danh giá, và bắt đầu được thí điểm tại các cơ sở y tế tại Mỹ.

Vậy là, mong ước giản dị nhưng không hề nhỏ bé của Linh Phạm khi cùng Siddharth UR. Siddharth UR - Forbes 30 Under 30- bắt tay vào xây dựng một sản phẩm công nghệ hỗ trợ cộng đồng, vá “lỗ hổng” về dịch thuật trong lĩnh vực y tế để “những ai đang trong tình huống hiểm nghèo không còn bất lực vì không thể cất lời, không thể hiểu nhau”, đã được hiện thực hóa.

Những ai theo dõi hành trình của Linh Phạm đều biết, Lexi được hình thành từ nỗi ám ảnh bởi câu chuyện thương tâm của một bé gái 9 tuổi, con của một gia đình người Việt. Bé bị đau bụng, được gia đình đưa vào bệnh viện. Bố mẹ em không biết tiếng Anh nên nhờ cậu con trai 15 tuổi làm phiên dịch. Tuy nhiên, người anh trai lại không thể truyền đạt chính xác triệu chứng của em gái, khiến bác sĩ cho sai thuốc và cô bé qua đời chỉ 2 tiếng sau đó.

“Thực tế tại Mỹ, 50% người Việt không nói được tiếng Anh, cộng đồng người Trung Quốc cũng có tỷ lệ tương tự. Những con số đó cao hơn nhiều so với cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha (khoảng 30%). Từ câu chuyện ám ảnh của bé gái 9 tuổi, tôi nhận thấy trong y tế, lỗi dịch thuật không chỉ là sự bất tiện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân", Linh Phạm trải lòng.

Tạo ra Lexi để xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ trong y tế, Linh Phạm và cộng sự đã tạo ra chiếc cầu nối ngôn ngữ, giúp cộng đồng xa xứ được thấu hiểu và tự tin trong chăm sóc sức khỏe, đảm bảo mọi bệnh nhân đều được lắng nghe và mọi nhân viên y tế đều được hỗ trợ.

Lexi không phải là công cụ dịch thuật thông thường, mà là một phần mềm có thể chạy trên điện thoại, iPad hoặc máy tính. Thông qua việc xây dựng các giải pháp AI chuẩn lâm sàng, thấu hiểu văn hóa và tích hợp liền mạch vào thực tế vận hành y tế , người dùng chỉ cần nói bình thường, máy sẽ nghe và phiên dịch ngay lập tức như có một phiên dịch viên trực tiếp. Nền tảng kết hợp AI giọng nói thời gian thực với bảo mật và khả năng tích hợp sâu vào quy trình vận hành bệnh viện, trở thành nền tảng của chăm sóc sức khỏe công bằng.

Trong quá trình thăm khám, Lexi cho phép phiên dịch y khoa trực tiếp bằng giọng nói hai chiều giữa bác sỹ và bệnh nhân. Lời nói được ghi nhận, chuyển thành văn bản và diễn giải tức thì thông qua các mô hình AI được huấn luyện chuyên sâu trên thuật ngữ y khoa và hội thoại lâm sàng, đảm bảo độ chính xác theo ngữ cảnh.

Lexi còn có tính năng hỗ trợ web, thiết bị di động và gọi vào qua điện thoại bàn, đồng thời tích hợp với các hệ thống tổng đài doanh nghiệp. Nền tảng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân trước, trong, sau buổi khám, bao gồm tóm tắt sau khám bằng ngôn ngữ bệnh nhân lựa chọn.

Lexi được dẫn dắt bởi một đội ngũ đa ngôn ngữ, có nguồn gốc nhập cư, thông thạo 15 ngôn ngữ, với chuyên môn trải dài từ y tế, AI, thiết kế đến kinh doanh. Đội ngũ phản ánh chính những cộng đồng mà Lexi phục vụ, và được định hình sâu sắc bởi trải nghiệm cá nhân về rào cản ngôn ngữ và văn hóa trong chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Lexi (Lexi Center) cung cấp quản lý tập trung, báo cáo tuân thủ và phân tích dữ liệu. Toàn bộ hệ thống tuân thủ đầy đủ chuẩn HIPAA.

Tới niềm tự hào mang tên “công bằng y tế” của cô gái Việt trên xứ cờ hoa

Giải pháp của Lexi hướng tới hơn 30 triệu bệnh nhân tại Mỹ có hạn chế về tiếng Anh (LEP) - nhóm đối tượng đang chịu rủi ro cao về sai sót y khoa, tái nhập viện và chi phí điều trị gia tăng. Chỉ sau hơn một năm ra mắt, Lexi đã chinh phục được người dùng và chính thức được triển khai tại các cơ sở y tế.

Thành công đầu tiên trong hành trình chinh phục thị trường y tế công ở Mỹ của Lexi đến vào tháng 8.2025, với việc ký kết hợp đồng thí điểm có trả phí với Lowell Community Health Center, một trung tâm y tế cộng đồng liên bang phục vụ khoảng 40.000 bệnh nhân mỗi năm, trong đó khoảng 70% cần dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ...

Ngoài ra, Lexi đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và thí điểm với một số tổ chức, cơ sở nghiên cứu y tế , mở rộng nhanh chóng việc áp dụng tại các cơ sở y tế cộng đồng ở Massachusetts.

Ở cấp độ hệ thống y tế, Lexi đã ký một số MOU hợp tác nghiên cứu, thí điểm tập trung vào bệnh nhân quốc tế và đang làm việc thêm với hơn 10 trung tâm y tế cộng đồng tiềm năng.

Mới đây nhất, bộ phận hợp tác công nghệ đại chúng MassTech của Viện Sức khỏe điện tử MeHI (Massachusetts eHealth Institute) đã cam kết tài trợ 60.000 USD để Lexi triển khai chương trình thí điểm y tế dịch thuật tại một khoa ở Bệnh viện đa khoa Massachusetts.

Đặc biệt, Linh Phạm cho biết, Lexi mới cho ra mắt trình thông dịch AI giọng nói tiếng Haiti Creole đầu tiên trong ngành, giải quyết một nhu cầu lớn chưa được đáp ứng trong hệ thống y tế Mỹ. Công ty cũng xây dựng một khung mở rộng ngôn ngữ có thể lặp lại, cho phép nhanh chóng bổ sung các ngôn ngữ thiểu số một cách nhanh chóng.

Lexi hiện xử lý tương đương khoảng 80 giờ đối thoại y tế đa ngôn ngữ mỗi ngày, phục vụ cho việc hệ thống được cải thiện liên thông qua hệ thống đánh giá AI nội bộ.

Sự đón nhận Lexi tại các cơ sở y tế Mỹ cho thấy đây là ứng dụng công nghệ hữu ích với cộng đồng, thực sự là một giải pháp cứu người chứ không đơn thuần là một công cụ dịch thuật.

Cách thức Linh Phạm và cộng sự đưa Lexi vào ứng dụng tại các cơ sở y tế cũng hết sức thông minh và nhân văn như chính mục đích ban đầu họ tạo ra Lexi. Họ không quảng bá để cung cấp Lexi cho bệnh nhân mà họ đưa Lexi vào trực tiếp cho các bệnh viện. Điều này giúp bệnh nhân (không biết nói tiếng Anh) không cần phải có thiết bị công nghệ hay trả tiền cho Lexi mà vẫn có thể trao đổi với bác sĩ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thông qua ứng dụng Lexi mà cơ sở y tế đó cung cấp.

Phản hồi từ các bệnh viện đối tác của Lexi tại Massachusetts cho thấy Lexi không chỉ nhanh hơn việc gọi phiên dịch viên con người mà còn đảm bảo quyền riêng tư cho bệnh nhân, giúp họ thoải mái chia sẻ những chuyện thầm kín với bác sĩ mà không phải e ngại với người thứ ba.

Trước khi được đưa vào các cơ sở y tế tại Mỹ, Lexi đã nhận được sự công nhận rộng rãi từ các tổ chức học thuật, truyền thông, cộng đồng công nghệ và ngành thiết kế trên toàn cầu và giành được nhiều giải thưởng lớn. Có thể kể đến như: Giải Nhất Chung cuộc hạng mục Doanh nghiệp Xã hội tại Harvard Business School New Venture Competition; giải iF Design Award Gold 2025, đưa dự án vào Top 0,7% thiết kế xuất sắc nhất toàn cầu, ghi nhận cách tiếp cận thiết kế y tế lấy con người làm trung tâm; Giải Vàng và Grand Stevie tại Stevie® Awards for Technology Excellence 2025 và được vinh danh tại các diễn đàn uy tín, danh tiếng trong giới công nghệ, y học toàn cầu. Lexi được triển khai vào thực tiễn một lần nữa chứng minh, những giải thưởng mà Lexi đạt được trước khi đưa ra thị trường là hoàn toàn thuyết phục.

Ở tuổi 33- rất trẻ trong lĩnh vực công nghệ y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Phạm Hồng Linh, cô gái Hà Nội đã ghi danh mình và đất nước Việt Nam trong làng startup công nghệ y tế thế giới, không chỉ với danh xưng CEO của Lexi mà còn là hình ảnh một nhà thiết kế, một startup công nghệ y tế ứng dụng AI vì sự công bằng y tế với cách thức sáng tạo nhân văn, tất cả vì sinh mệnh con người, không phân biệt màu da và ngôn ngữ.