Từ Thánh Gióng đến “náo động rừng cổ tích”

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Tối 25/1, Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ 5B giới thiệu vở kịch thiếu nhi "Náo động rừng cổ tích" (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Minh Quốc) – tác phẩm ra mắt sớm, chuẩn bị cho mùa diễn Tết nguyên đán sắp tới.
Từ người không tin vào truyện cổ tích, Nhân đã sẵn sàng chiến đấu chống lại bọn lâm tặc để bảo vệ khu rừng cổ tích - Ảnh: Minh Khang
Từ người không tin vào truyện cổ tích, Nhân đã sẵn sàng chiến đấu chống lại bọn lâm tặc để bảo vệ khu rừng cổ tích - Ảnh: Minh Khang

Náo động rừng cổ tích được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng nhưng thay vì kể lại câu chuyện cổ quen thuộc về một trong “Tứ bất tử”, ê-kíp vở diễn đã đưa các em nhỏ khám phá và học hỏi những phẩm chất của Thánh Gióng thông qua hình tượng nhân vật cậu bé Nhân.

Từ Thánh Gióng đến “náo động rừng cổ tích” ảnh 1

"Náo động rừng cổ tích" là vở kịch thiếu nhi mới của sân khấu 5B, được chuẩn bị cho mùa diễn tết 2026 - Ảnh: Minh Khang
Từ Thánh Gióng đến “náo động rừng cổ tích” ảnh 2

Trong vở có sử dụng các màn ảo thuật thu hút khán giả nhí - Ảnh: Minh Khang

Đạo diễn Minh Quốc cho biết, năm nay là năm Bính Ngọ, nên ê-kíp cũng muốn tìm chất liệu liên quan đến con ngựa cho vở diễn Tết. Tác giả Vương Huyền Cơ đã tìm thấy cảm hứng từ hình ảnh Thánh Gióng mặc giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt chống giặc. Nhưng ở Náo động rừng cổ tích, các bạn nhỏ sẽ được tái khám phá hình tượng Thánh Gióng một cách rất khác.

“Chúng tôi không đặt ra một hình tượng đồ sộ cho các em nhỏ mà thông qua một câu chuyện mới, các em sẽ liên tưởng tới hình tượng Thánh Gióng, liên tưởng tới câu chuyện xưa với góc nhìn và tư duy cởi mở, mới mẻ hơn” – đạo diễn Minh Quốc cho biết.

Náo động rừng cổ tích có sự góp mặt của: NSND Mỹ Uyên, các diễn viên Minh Quốc, Khánh Đăng, Huỳnh Nhu, Kỳ Thiên Cảnh, Cao Anh Kim, Quốc Cường, Hồng Công, Minh Đức, Khoa Đăng, bé Gia Hân, bé Thiên Kim…

Từ Thánh Gióng đến “náo động rừng cổ tích” ảnh 3

Cậu bé Nhân dần trưởng thành qua quá trình thực hiện các thử thách của các tinh linh giữ rừng cổ tích - Ảnh: Minh Khang

Mùa diễn tết này, ngoài Náo động rừng cổ tích, 5B còn một vở diễn thiếu nhi nữa là Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần sẽ ra mắt trong thời gian tới. Đây là năm đầu tiên 5B trình làng đến 2 vở kịch thiếu nhi mới dịp Tết nhằm giúp các em nhỏ và phụ huynh có thêm sự lựa chọn trong thời gian sum vầy, thư giãn khi Tết đến.

Minh Khang
Náo động rừng cổ tích

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.
Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM - Ảnh: Minh Khang
Khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM
(Ngày Nay) - Tối 25/1, tại số 158 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) diễn ra lễ khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TP.HCM đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm Nghệ thuật Đương đại.
Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ bị hủy do bão tuyết lớn
(Ngày Nay) - Hơn 8.000 chuyến bay trên khắp nước Mỹ dự kiến cất cánh vào cuối tuần đã bị hủy do một cơn bão lớn dự báo gây thiệt hại nặng nề, đe dọa làm mất điện trong nhiều ngày và gây tắc nghẽn các tuyến đường chính.
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ
(Ngày Nay) - Chiều 24/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) trang trọng kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/01/1950 - 26/01/2026), thể hiện tình cảm, sự đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
Israel thành lập Trung tâm cứu hộ rùa biển quốc gia quy mô lớn
(Ngày Nay) - Israel thông báo đã đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ rùa biển quốc gia mới, đặt tại Công viên Quốc gia suối Alexander ở miền Trung nước này. Trung tâm dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan từ tháng 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực bảo tồn rùa biển tại Địa Trung Hải.