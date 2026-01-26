Từ Thánh Gióng đến “náo động rừng cổ tích”

(Ngày Nay) -Tối 25/1, Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ 5B giới thiệu vở kịch thiếu nhi "Náo động rừng cổ tích" (tác giả: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Minh Quốc) – tác phẩm ra mắt sớm, chuẩn bị cho mùa diễn Tết nguyên đán sắp tới.

Náo động rừng cổ tích được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng nhưng thay vì kể lại câu chuyện cổ quen thuộc về một trong “Tứ bất tử”, ê-kíp vở diễn đã đưa các em nhỏ khám phá và học hỏi những phẩm chất của Thánh Gióng thông qua hình tượng nhân vật cậu bé Nhân.

Đạo diễn Minh Quốc cho biết, năm nay là năm Bính Ngọ, nên ê-kíp cũng muốn tìm chất liệu liên quan đến con ngựa cho vở diễn Tết. Tác giả Vương Huyền Cơ đã tìm thấy cảm hứng từ hình ảnh Thánh Gióng mặc giáp sắt, cầm roi sắt, cưỡi ngựa sắt chống giặc. Nhưng ở Náo động rừng cổ tích, các bạn nhỏ sẽ được tái khám phá hình tượng Thánh Gióng một cách rất khác.

“Chúng tôi không đặt ra một hình tượng đồ sộ cho các em nhỏ mà thông qua một câu chuyện mới, các em sẽ liên tưởng tới hình tượng Thánh Gióng, liên tưởng tới câu chuyện xưa với góc nhìn và tư duy cởi mở, mới mẻ hơn” – đạo diễn Minh Quốc cho biết.

Náo động rừng cổ tích có sự góp mặt của: NSND Mỹ Uyên, các diễn viên Minh Quốc, Khánh Đăng, Huỳnh Nhu, Kỳ Thiên Cảnh, Cao Anh Kim, Quốc Cường, Hồng Công, Minh Đức, Khoa Đăng, bé Gia Hân, bé Thiên Kim…

Mùa diễn tết này, ngoài Náo động rừng cổ tích, 5B còn một vở diễn thiếu nhi nữa là Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần sẽ ra mắt trong thời gian tới. Đây là năm đầu tiên 5B trình làng đến 2 vở kịch thiếu nhi mới dịp Tết nhằm giúp các em nhỏ và phụ huynh có thêm sự lựa chọn trong thời gian sum vầy, thư giãn khi Tết đến.