“Chơi Lớn” - điểm dừng chân để gặp lại đứa trẻ bên trong mình

(Ngày Nay) - Giữa những áp lực phải trưởng thành, “Chơi Lớn” mở ra một không gian trải nghiệm nơi người trẻ có thể sống chậm lại, kết nối với cảm xúc và tìm về những giá trị hồn nhiên đã từng đồng hành cùng tuổi thơ. Vào ngày 14/6/2026 tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), sự kiện được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa và cảm xúc với thông điệp “Chơi đi đừng sợ lớn”.

Người trẻ hôm nay đang trưởng thành trong một thế giới vận động không ngừng. Mỗi ngày, mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện thành công, dấu mốc nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ hay vô số hình mẫu cuộc sống lý tưởng. Điều đó vô hình tạo nên áp lực cho người trẻ, phải liên tục cố gắng, phải phát triển bản thân và không được phép tụt lại phía sau.

Nhiều người thành công học được cách trở thành người lớn đúng nghĩa: biết chịu trách nhiệm, biết gánh vác và luôn tiến về phía trước. Nhưng phía sau vẻ ngoài trưởng thành ấy là những cảm xúc đôi khi chưa kịp được lắng nghe. Đó là lý do họ mong muốn tìm đến những trải nghiệm giúp họ kết nối với chính mình, nhìn sâu hơn vào "đứa trẻ bên trong" với những cảm xúc nguyên bản nhất.

Xuất phát từ tinh thần đó, “Chơi Lớn 2026” được xây dựng như một hành trình trải nghiệm dành cho những người muốn tạm rời khỏi nhịp sống tất bật thường ngày để tìm lại những ký ức, cảm xúc và giá trị thuộc về tuổi thơ của mình.

Không chỉ được nhìn ngắm những hình ảnh hoài niệm, người tham gia còn được trực tiếp bước vào hành trình khám phá bản thân thông qua các hoạt động tương tác đa giác quan. Tại đây, có thể bắt gặp những hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ người Việt, tham gia các workshop thủ công như làm chuồn chuồn tre, vẽ gạch bông, trải nghiệm các trò chơi dân gian hay đọc những câu chuyện tuổi thơ được chia sẻ từ cộng đồng.

Mỗi hoạt động được thiết kế như một điểm chạm cảm xúc, nơi ký ức cá nhân không chỉ được gợi nhắc mà còn trở thành cầu nối giữa những con người xa lạ nhưng có chung những trải nghiệm của tuổi thơ và hành trình trưởng thành.

Người tham dự cũng có thể viết lại những điều chưa từng nói thành lời, lưu giữ một kỷ niệm trong chiếc hũ cảm xúc hay tìm thấy sự đồng cảm qua những câu chuyện của người khác. Trải nghiệm tưởng chừng giản đơn ấy lại mở ra cơ hội để con người lắng nghe bản thân, chia sẻ cảm xúc và cảm nhận sự kết nối trong cộng đồng.

Mang thông điệp “Chơi đi đừng sợ lớn”, Chơi Lớn gửi gắm một góc nhìn tích cực về hành trình trưởng thành: rằng lớn lên không đồng nghĩa với việc đánh mất sự hồn nhiên. Đôi khi, cho phép bản thân được chơi, được cười và được sống chậm lại không phải là sự trốn tránh, mà là cách để mỗi người nạp lại năng lượng, kết nối với chính mình và bước tiếp vững vàng hơn.

Có lẽ, điều đẹp nhất của hành trình trưởng thành là học cách mang theo sự hồn nhiên, tò mò và chân thành của đứa trẻ năm nào, cùng tiến lên trên chặng đường phía trước.