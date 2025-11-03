Tuyên Quang khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Bắc.

Với lợi thế sở hữu hệ thống danh lam thắng cảnh đặc sắc, di sản văn hóa phong phú cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để vươn mình trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Đông Bắc.

Du lịch Tuyên Quang khởi sắc sau hợp nhất

Ngay sau khi hợp nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-TTg ngày 30/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ Nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển khai thực hiện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); kế hoạch phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ I (2025-2030) và công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025; chương trình nghệ thuật “Trở về nguồn - Hướng tới tương lai” kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam (06/01); tham gia “Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9)” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội... Các hoạt động được chuẩn bị công phu, chu đáo đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham dự; tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đổi mới trong phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh một Tuyên Quang năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc.

Công tác tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2026 được chuẩn bị chu đáo hồ sơ, hạ tầng và công tác bảo tồn để duy trì danh hiệu UNESCO, đồng thời nâng cao giá trị du lịch địa chất, sinh thái, gắn phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn thiên nhiên.

Dấu ấn quan trọng khác là việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 15/4/2025, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn môi trường tự nhiên - hướng tới xây dựng Na Hang-Lâm Bình trở thành “viên ngọc xanh” của du lịch miền núi phía Bắc.

Cùng với đó, Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ và Dự án Helvetas Việt Nam khởi công Dự án tu bổ, phục dựng, phát triển làng văn hóa du lịch thôn Lùng Hẩu, xã Lùng Tám. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mông, tạo điểm nhấn cho du lịch cộng đồng, góp phần xây dựng thương hiệu “Du lịch trải nghiệm văn hóa vùng cao nguyên đá.”

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nỗ lực rà soát, tổng hợp dữ liệu về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mới; thực hiện bình chọn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu Châu Á; triển khai chấn chỉnh việc thực hiện Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị cao điểm Lễ hội Thành Tuyên 2025. Phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiểm tra, làm việc, khảo sát một số khách sạn 1-3 sao trên địa bàn tỉnh để triển khai xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Khách sạn - Xếp hạng (soát xét TCVN 4391: 2015)...

Du lịch tăng trưởng rõ rệt

Với những cố gắng, nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, du lịch Tuyên Quang sau hợp nhất đã có bước tăng trưởng rõ rệt.

Theo thống kê, chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, Tuyên Quang đón 323.452 lượt du khách, trong đó 35.452 lượt khách quốc tế; khách nội địa là 288.000 lượt người; tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 860,2 tỷ đồng (trong đó khách du lịch quốc tế 146 tỷ đồng và nội địa 714,2 tỷ đồng). Nâng tổng số khách du lịch toàn tỉnh 9 tháng năm 2025 đón trên 2.979.745 lượt du khách, đạt 82,8% kế hoạch năm. Trong đó 388.474 lượt khách quốc tế, 2.591.274 lượt khách nội địa. Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 8.026,2 tỷ đồng (trong đó khách quốc tế 1.600 tỷ đồng; khách nội địa 6.426,2 tỷ đồng), bằng 85,2% kế hoạch.

Các khu, điểm du lịch trọng điểm như Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu di tích Tân Trào... luôn tấp nập khách tham quan. Trong đó, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa tại các xã Hoàng Su Phì, Thông Nguyên, Lũng Cú, Thượng Lâm, Mèo Vạc, Xín Mần, Thuận Hòa, Cao Bồ... đang ngày càng được ưa chuộng.

Nhiều sản phẩm du lịch mới hình thành, mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương như du lịch trải nghiệm nông nghiệp vùng cao, du lịch ẩm thực với cốm Thuận Hòa, chè Shan tuyết, Mật ong Bạc hà Đồng Văn...

Tỏa sáng với những giải thưởng quốc tế

Trong tháng 10/2025, du lịch Tuyên Quang liên tiếp đón nhận nhiều giải thưởng danh giá tầm khu vực và thế giới, khẳng định vị thế mới của ngành du lịch tỉnh trên bản đồ quốc tế.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được World Travel Awards (WTA) trao danh hiệu “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025”; Panhou Retreat Thông Nguyên, Tuyên Quang được nhận giải thưởng “Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á năm 2025.” Đây là hạng mục cao quý tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa và phát triển du lịch bền vững. Việc đạt giải thưởng này được ví như “tấm hộ chiếu thương hiệu,” mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế.

Gần đây nhất, ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã công bố danh sách “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Best Tourism Villages 2025). Trong đó, thôn “Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025.”

Đây là kết quả của quá trình đánh giá dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, phát triển cộng đồng và du lịch bền vững. Việc thôn Lô Lô Chải được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của người dân vùng cao mà còn góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Tuyên Quang - điểm đến thân thiện, bản sắc và sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, “Hai giải thưởng quốc tế liên tiếp là minh chứng rõ ràng cho hướng đi đúng đắn của Tuyên Quang trong phát triển du lịch xanh, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn giá trị văn hóa-sinh thái. Đây cũng là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục đầu tư, khai thác các tiềm năng đặc trưng của vùng sau hợp nhất.”

Những kết quả nổi bật sau 9 tháng đầu năm, cùng các giải thưởng quốc tế danh giá trong tháng 10, đã khẳng định vị thế mới của Tuyên Quang - một điểm đến “vừa quen vừa mới” giữa miền sơn cước Đông Bắc.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp để thu hút đông đảo du khách đến Tuyên Quang hơn nữa.

Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Ngành sẽ phối hợp tốt trong việc xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá của tỉnh Tuyên Quang năm 2025; Kế hoạch, ký hợp đồng thực hiện đề án Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung với Cục Xúc tiến thương mại và đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm chè của tỉnh đến người tiêu dùng trong nước. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giới thiệu, quảng bá, triển khai các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua ứng dụng điện tử.

Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đồng thời đẩy mạnh liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch mới. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2023-2026; chuẩn bị tốt Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XI năm 2026...