UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giảm giá vé tham quan Khu du lịch Eo Gió

(Ngày Nay) - Trước phản ánh của người dân và du khách về việc tăng 127% giá vé Khu du lịch Eo Gió (tỉnh Gia Lai), ngày 21/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Công văn số 8344/UBND-KGVX đề nghị giảm giá vé tham quan Khu du lịch Eo Gió.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty Cổ phần địa ốc Star Hà Nội (đơn vị trúng đấu giá tiếp nhận quản lý Khu du lịch Eo Gió) xây dựng phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá vé tham quan phù hợp với tiến độ đầu tư, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch cung cấp; bảo đảm nguyên tắc mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và du khách. Trước khi thực hiện điều chỉnh giá, doanh nghiệp thực hiện công khai phương án giá, lộ trình điều chỉnh; thông báo, trao đổi với chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị liên quan để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Đơn vị cần tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện các hạng mục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan và chất lượng phục vụ khách tham quan.

Xác định du lịch là kinh tế mũi nhọn, tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch, điểm đến, xây dựng hình ảnh con người thân thiện, mến khách; trong đó xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong phát triển du lịch và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển.

Công văn cũng nêu rõ, thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính yêu cầu Công ty Cổ phần địa ốc Star Hà Nội không thực hiện việc điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió kể từ ngày 19/6/2026; tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành cho đến khi hoàn thành các hạng mục đầu tư trọng điểm, đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Đông và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nội dung liên quan đến giá vé tham quan tại Khu du lịch Eo Gió; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp theo dõi chất lượng dịch vụ du lịch, việc khai thác, phát huy giá trị Khu du lịch Eo Gió; phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, phát triển sản phẩm du lịch, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 9 giờ ngày 21/6, tại Khu du lịch Eo Gió, giá vé vẫn chưa giảm theo đề nghị của UBND tỉnh. Người dân và du khách hiện rất bức xúc về việc tăng giá vé dù chất lượng dịch vụ chưa thay đổi tương xứng.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông cho rằng, việc tăng giá vé cao hơn 127% (từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt) sẽ tác động rất lớn đối với sự phát triển du lịch ở địa phương; đồng thời lo ngại du khách sẽ không quay trở lại lần 2 vì giá vé quá cao, thời gian tới sẽ vắng khách.

Trước đó, báo cũng đã có bài viết phản ánh về tình trạng người dân và du khách bức xúc vì việc tăng giá vé ở Khu du lịch Eo Gió mà không tương xứng với mức đầu tư.

Eo Gió là danh thắng thiên nhiên nổi tiếng, là tài sản công và điểm du lịch biểu tượng của địa phương. Từ ngày 1/1 - 28/5/2026, Khu du lịch Eo Gió đón 108.212 lượt khách tham quan. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Quy Nhơn Đông đón khoảng 425.198 lượt khách du lịch.