UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam

(Ngày Nay) -  Ngày 28/1, trang mạng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đăng thông điệp của UNESCO chúc mừng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa Việt Nam.
UNESCO đăng thông điệp chúc mừng Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam

Trong thông điệp, UNESCO trân trọng ghi nhận và chúc mừng việc Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá. Đây là một văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi tư duy phát triển, theo đó văn hóa không chỉ là một lĩnh vực bổ trợ, mà là một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững, bên cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Định hướng này của Việt Nam trùng khớp với tầm nhìn chung và nỗ lực của UNESCO trong việc đưa văn hóa trở thành một Mục tiêu phát triển bền vững độc lập trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030.

Nghị quyết số 80-NQ/TW được ban hành ngay trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một kỳ Đại hội quan trọng định hình tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy các cam kết quốc tế đã được lồng ghép rõ ràng vào quá trình hoạch định chính sách mang tính chiến lược của quốc gia. Nghị quyết số 80-NQ/TW đưa ra một lộ trình chính sách cho tiến trình đổi mới mang tính cơ cấu trong lĩnh vực văn hóa, hướng tới huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ sự đa dạng văn hóa. Văn kiện này tiếp nối truyền thống coi trọng văn hóa lâu dài của Việt Nam, đồng thời cung cấp một khung chính sách ứng phó với những thách thức và cơ hội của kỷ nguyên số cũng như bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, nhu cầu tăng cường đối thoại, gắn kết giữa các nền văn hóa ngày càng trở nên cấp thiết, UNESCO trân trọng ghi nhận việc Việt Nam xác định văn hóa như một “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình toàn cầu. Bằng cách đề cao các giá trị nhân văn, lấy con người làm trung tâm và gìn giữ bản sắc văn hóa, Việt Nam đang thúc đẩy một cách tiếp cận phát triển vừa phát huy nội lực, vừa chủ động hội nhập quốc tế. UNESCO tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa như một động lực then chốt thúc đẩy công bằng, thịnh vượng và gắn kết xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Đánh giá về việc UNESCO đưa ra thông điệp quan trọng này, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, vui mừng cho rằng UNESCO ngày càng quan tâm, coi trọng và đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới do Đảng ta đề ra, bao gồm cả các định hướng chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Việc UNESCO hoan nghênh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện rõ UNESCO đánh giá cao chủ trương và chính sách mới hết sức quan trọng này của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cũng cho rằng, điều này cho thấy UNESCO coi trọng vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam cũng như ghi nhận sự đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa tại UNESCO, trong đó có thúc đẩy đối thoại và gắn kết giữa các nền văn hóa, gìn giữ các di sản văn hóa, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, đồng thời chủ động đóng góp ý tưởng và sáng kiến, như việc Việt Nam đề xuất Nghị quyết đã được Đại hội đồng UNESCO tháng 11/2025 thông qua với nội dung chính là khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét sớm phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững.

UNESCO Việt Nam phát triển văn hoá

