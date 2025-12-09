Ưu tiên sử dụng các trụ sở cơ quan dôi dư cho giáo dục mầm non

(Ngày Nay) - TP. HCM sẽ bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu công nghiệp.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045” nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và số lượng lớn công nhân, người lao động sinh sống tại các khu công nghiệp

Thành phố sẽ bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu công nghiệp để đa dạng mô hình giáo dục mầm non phù hợp đặc thù địa bàn đô thị.

Đặc biệt, Thành phố ưu tiên sử dụng các trụ sở cơ quan dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính cho giáo dục mầm non; phát triển cơ sở ngoài công lập và triển khai mô hình hợp tác công-tư theo hình thức hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M), bảo đảm học phí phù hợp thu nhập công nhân.

Thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ từ 6-36 tháng tuổi như: bồi dưỡng kỹ năng đặc thù cho giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị; hỗ trợ kinh phí đào tạo giáo viên cho các cơ sở tư thục tại khu công nghiệp; phổ biến tài liệu kỹ năng làm cha mẹ cho phụ huynh công nhân.

Đồng thời, Thành phố đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư trường mầm non trong khu công nghiệp, hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động; huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án và tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho cơ sở giáo dục mầm non…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy thông tin, Chương trình được thực hiện tại các địa bàn đô thị theo quy định và toàn bộ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp - nơi tập trung đông lao động.

Đối tượng thụ hưởng gồm trẻ em mầm non; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cha mẹ trẻ em; các cơ sở giáo dục mầm non và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương trình tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, bảo đảm trẻ em được tiếp cận dịch vụ giáo dục an toàn, chất lượng, công bằng và phù hợp điều kiện thực tiễn.

Giai đoạn 2026-2030, Thành phố phấn đấu 100% trẻ em đang học tại cơ sở giáo dục mầm non ở đô thị được chăm sóc, giáo dục đúng quy định; tại khu công nghiệp đạt tối thiểu 80% trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi là con công nhân có nhu cầu gửi trẻ được đến trường, lớp. Chỉ tiêu này sẽ nâng lên 100% vào giai đoạn 2031-2035.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% cán bộ quản lý và giáo viên ở đô thị được tiếp cận tài liệu chuyên môn trên nền tảng số; 100% giáo viên ở khu công nghiệp được bồi dưỡng chuyên môn hàng năm.

Tỷ lệ đơn vị cấp xã, phường triển khai mô hình giáo dục mầm non tiên tiến dự kiến đạt 50% vào giai đoạn 2026-2030 và tăng lên 80% vào giai đoạn 2031 – 2035.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp điều kiện từng địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong phát triển giáo dục mầm non; đưa mục tiêu này vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai kế hoạch; phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo và các sở liên quan được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện đồng bộ; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của công nhân, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội ở Thành phố.