(Ngày Nay) - Nhằm tạo diễn đàn kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà hoạt động xã hội trong và ngoài nước, ngày 13/8, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, chuyên đề 5, với chủ đề: “Văn hóa, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới”.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cùng Giáo sư, Tiến sĩ Christina Schwenkel, trường Đại học California, Riverside đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Hội thảo quốc tế Việt Nam học được tổ chức lần đầu năm 1998 với mong muốn là diễn đàn giới thiệu những thành tựu, nghiên cứu mới nhất về Việt Nam của các học giả trong nước và quốc tế. Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức 6 kỳ Hội thảo quốc tế Việt Nam học. Hội thảo lần này nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp để tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa xã hội và thành tựu của dân tộc Việt Nam trong 80 năm qua.

Với chủ đề: "Việt Nam - Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", Hội thảo đi sâu vào các vấn đề về đặc trưng văn hóa, giao lưu văn hóa và biến đổi của văn hóa trong xu thế phát triển đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; các vấn đề sinh hoạt văn hóa, ứng xử văn hóa, quan hệ gia đình, hôn nhân... trong đời sống văn hóa đương đại. 4 tiểu ban chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo gồm: Văn hóa; Dân tộc; Tôn giáo và Các vấn đề đương đại. Trên cơ sở phân tích thực trạng, xu hướng phát triển của đời sống văn hóa, xã hội, đại biểu cùng đưa ra nhận định, tổng kết các vấn đề liên quan; qua đó, làm nổi bật chiến lược phát triển có ý nghĩa sống còn là giải quyết hài hòa mối quan hệ văn hóa giữa truyền thống và hiện đại, truyền thống và đổi mới.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, tài nguyên văn hóa phong phú và đa dạng, có giá trị về nhiều mặt, đóng góp vào phát triển kinh tế và nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Văn hóa gắn với phát triển du lịch và kinh tế vùng, địa phương. Công nghiệp văn hóa và sáng tạo có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong xu thế mới, tận dụng công nghệ số và kinh tế số. Về dân tộc và chính sách dân tộc, Việt Nam có sự đa dạng về tộc người, với các chính sách nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số. Việt Nam có 54 dân tộc anh em; các dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng; trong đó, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn cách mạng và thu được thắng lợi to lớn.

Phân tích sự phát triển của du lịch gắn với các hoạt động lễ hội, Tiến sĩ Trần Thị Phương Hoa, Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, việc phát triển du lịch hành hương và lễ hội có thể mang lại nhiều lợi ích như: Tạo thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy các ngành nghề liên quan; góp phần gìn giữ, bảo tồn các di tích, lễ hội truyền thống, các giá trị văn hóa. Đồng thời, giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mang lại những trải nghiệm ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Một số tham luận được các chuyên gia, học giả từ nhiều đơn vị uy tín như Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đại học Quốc gia Hà Nội; các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong nước và các chuyên gia quốc tế trình bày nhằm đánh giá thực trạng, xu hướng biến đổi và tác động của các chính sách phát triển đến những lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp chính sách để phát huy vai trò của văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển bền vững.