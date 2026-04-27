Vầng trăng cổ nhạc, Bông lúa vàng về Cà Mau

(Ngày Nay) - Tối 26/4, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 263 đã diễn ra tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau. Chương trình do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) thực hiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần I - 2026 tại tỉnh Cà Mau .
Chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 263 về Cà Mau
Sau chương trình Vầng trăng cổ nhạc 263 này, HTV tiếp tục đưa một thương hiệu cổ nhạc nổi tiếng nữa về Cà Mau khi cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử - cải lương Bông lúa vàng sẽ đến Cà Mau sơ tuyển vào ngày 5/5 tới.

NSND Trọng Hữu và NSƯT Cẩm Tiên góp mặt trong chương trình

Ra đời từ năm 2000, Vầng trăng cổ nhạc là một trong những chương trình truyền hình bền bỉ nhất của HTV và làng truyền hình cả nước. Chương trình được truyền hình trực tiếp hàng tháng nhằm mang đến món ăn tinh thần cho khán giả cải lương khắp nơi trong giai đoạn sàn diễn cải lương đã không còn phổ biến.

Đã khá lâu rồi, chương trình Vầng trăng cổ nhạc mới rời Nhà hát Truyền hình TPHCM (phường Sài Gòn, TPHCM) mà đến với không gian biểu diễn ngoài trời tại một tỉnh xa.

NSND Trọng Phúc và NSND Hồ Ngọc Trinh thể hiện bài ca cổ nổi tiếng "Áo mới Cà Mau"

Với chủ đề “Cà Mau quê hương ngày mới”, chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 263 như đưa du khách khám phá một Cà Mau mới – một lần nữa đưa 2 người anh em Cà Mau và Bạc Liêu về chung một nhà. Đến Cà Mau hôm nay, du khách có thể dạo bước giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn trong nắng, trải nghiệm những mô hình nuôi tôm hiện đại, hay len lỏi vào hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, nơi đất và biển ôm lấy nhau. Đặc biệt, Cà Mau còn níu chân người bởi đời sống văn hóa đậm đà bản sắc khi là quê hương của bản vọng cổ và làn điệu cải lương như hòa trong từng thớ đất.

NSND Hoa Phượng - cô đào khả ái của Đoàn Cải lương Hương Tràm - Cà Mau tại chương trình

Chương trình là mình chứng rõ nét nhất khi mang đến những bài tân cổ, các tiết mục cảnh về vẻ đẹp của đất và người nơi cuối trời Tổ quốc, như: Xuôi dòng Cửu Long - Đất trời Bạc Liêu - Bạc Liêu đất trời yêu thương, Cô Thắm có về Cà Mau không?, Bài ca đất phương Nam - Dạ cổ hoài lang, Hương sắc miền Nam - Câu hát Cà Mau, Áo mới Cà Mau…

Chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ tên tuổi là những người con của quê hương Cà Mau, như: NSND Hoa Phượng, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Giang Tuấn, NSƯT Phạm Anh Chàng, các nghệ sĩ Vĩnh Sơn, Lâm Minh Nghiêm, Hoàng Thái Hùng, Hồng Nhiên… Cùng lực lượng nghệ sĩ hùng hậu được khán giả rất yêu mến, như: NSND Thanh Nam, NSND Thanh Ngân, NSND Trọng Phúc, NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Dương Hồng Loan, Bảo Kun…

Ở lần đầu tiên Cà Mau tổ chức Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long, chương trình Vầng trăng cổ nhạc 263 - Cà Mau quê hương ngày mới góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, phục vụ người dân và du khách, đồng thời lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Khai thác nguồn lực văn hóa dân tộc thiểu số
