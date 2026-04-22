“Bông lúa vàng” 2026 khởi động với diện mạo hoàn toàn mới

(Ngày Nay) -Đài phát thanh và truyền hình TPHCM (HTV) khởi động cuộc thi “Bông lúa vàng” 2026 - lần thứ 33 dành cho công dân Việt Nam tuổi từ 16 đến 50, yêu thích nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương.

Bông lúa vàng là cuộc thi có bề dày truyền thống bậc nhất của ngành phát thanh và truyền hình TPHCM. Qua 32 mùa giải, cuộc thi đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, bổ sung nhiều giọng ca hay cho phong trào đờn ca tài tử cũng như nhiều gương mặt mới cho sân khấu cải lương.

Năm nay, bước sang tuổi 33, giải thưởng tiếp tục với sứ mệnh tìm kiếm những nhân tố triển vọng cho sân khấu, góp phần giữ gìn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp sức lan tỏa mạnh mẽ loại hình nghệ thuật truyền thống hơn 100 năm tuổi ở vùng đất Nam bộ.

Đặc biệt, năm 2026 này, giải thưởng Bông lúa vàng trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Ngoài bài vọng cổ, trích đoạn cải lương như mọi năm, mùa giải 2026 sẽ mang đến cho thí sinh những trải nghiệm mới. Các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện khả năng qua nhiều bài bản trong hệ thống 20 bản Tổ âm nhạc tài tử Nam Bộ theo cấp độ khó dần qua từng vòng thi.

Cùng với đó, thí sinh, giám khảo, người dẫn chuyện sẽ cùng trò chuyện, tương tác, đối thoại và tìm hiểu về chuyên môn, giúp khán thính giả hiểu thêm về nhiều nét đặc trưng cơ bản của âm nhạc tài tử Nam Bộ.

Năm 2026 cũng đánh dấu bước chuyển mình mới của cuộc thi khi lần đầu tiên các vòng thi được tổ chức tại không gian mở, thay vì chỉ diễn ra trong khán phòng của nhà đài như trước đây.

Sự thay đổi này không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận cho đông đảo khán thính giả ở nhiều khu vực, mà còn kỳ vọng gia tăng sức lan tỏa của chương trình, đưa cuộc thi đến gần hơn khán giả trên khắp các tỉnh thành – xuyên suốt tất cả các vòng thi, thay vì chỉ dừng lại ở vòng sơ tuyển như những mùa trước.

Ban tổ chức cuộc thi Bông lúa vàng 2026 nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/5/2026. Thông tin chi tiết về cuộc thi và đăng ký tham gia tại fanpage Bông Lúa Vàng (facebook), các website www.htv.com.vn, www.voh.com.vn, hotline 02838290406 (giờ hành chính).

Vòng Hạt giống (sơ tuyển) dự kiến tổ chức tại Cà Mau (ngày 5/5), Tây Ninh (7/5) và TPHCM (12/5).