Phụng Trà Hội Quán mang đến không gian trải nghiệm văn hóa trà tại Hồ Văn

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(Ngày Nay) - Ngày 7/6, sự kiện Phụng Trà Hội Quán đã diễn ra tại Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), thu hút đông đảo công chúng tham gia. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tìm hiểu về trà Việt, chương trình đã góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người trẻ. 
Nghệ nhân Đào Đức Hiếu giao lưu và chia sẻ kiến thức về văn hóa trà với khách tham dự. (Ảnh: BTC)
Nghệ nhân Đào Đức Hiếu giao lưu và chia sẻ kiến thức về văn hóa trà với khách tham dự. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự được tham gia nhiều hoạt động khám phá văn hóa trà, từ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về trà Việt đến trải nghiệm nghệ thuật thưởng trà và giao lưu cùng các nghệ nhân. Không gian Hồ Văn với nét cổ kính đặc trưng cũng góp phần tạo nên bầu không khí phù hợp để công chúng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa gắn liền với trà.

Chia sẻ tại chương trình, nghệ nhân Đào Đức Hiếu cho biết trà không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn là một phần của văn hóa dân tộc. Theo ông, việc tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận trà thông qua các hoạt động thực tế sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa trà Việt.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, khu vực trưng bày tư liệu đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Những hình ảnh, thông tin về trà Shan tuyết cổ thụ, các vùng trà nổi tiếng cùng những câu chuyện về nghề trà được giới thiệu một cách trực quan, giúp người tham dự có thêm góc nhìn về hành trình phát triển của trà trong đời sống người Việt.

Phụng Trà Hội Quán mang đến không gian trải nghiệm văn hóa trà tại Hồ Văn ảnh 1

Không gian trải nghiệm tại workshop. (Ảnh: BTC)

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, sự kiện còn nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham dự ở các độ tuổi khác nhau. Nhiều gia đình lựa chọn cùng nhau tham gia các hoạt động trải nghiệm, tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi và cởi mở.

Nguyễn Khánh Linh (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình từng uống trà nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về văn hóa trà Việt. Thông qua sự kiện, mình được biết thêm nhiều câu chuyện thú vị về trà và cảm thấy những giá trị truyền thống này thực sự rất đáng được gìn giữ."

Phụng Trà Hội Quán mang đến không gian trải nghiệm văn hóa trà tại Hồ Văn ảnh 2

Nhiều bạn trẻ tham gia các chuỗi hoạt động “Trà nhân ưu tú” tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Đại diện Ban Tổ chức cho biết Phụng Trà Hội Quán được xây dựng với mong muốn tạo nên một không gian nơi công chúng có thể tiếp cận văn hóa trà bằng những trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ qua sách vở hay tài liệu. Qua đó, chương trình kỳ vọng góp phần khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các giá trị văn hóa truyền thống.

Phụng Trà Hội Quán mang đến không gian trải nghiệm văn hóa trà tại Hồ Văn ảnh 3

Du khách nước ngoài tham gia các hoạt động trong sự kiện trải nghiệm. (Ảnh: BTC)

Khép lại một ngày hoạt động, Phụng Trà Hội Quán đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người tham dự. Sự kiện không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ về trà Việt mà còn góp phần tạo nên cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, để những giá trị văn hóa lâu đời tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

PV
Phụng Trà Hội Quán

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