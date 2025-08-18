Việt Nam-Bhutan hợp tác vì hòa bình, phát triển và bền vững

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Quốc vương Bhutan tới Việt Nam, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương và xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Nhân dịp Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Nam Á đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải về ý nghĩa chuyến thăm lần này, cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

- Xin Đại sứ cho biết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan tới Việt Nam?

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8/2025. Chuyến thăm này có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính lịch sử, là chuyến thăm đầu tiên của Quốc vương Bhutan đến Việt Nam sau 13 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chuyến thăm thể hiện rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Quốc vương Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam là dịp quan trọng để định hình và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương và xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để hai nước trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với nâng cao phúc lợi của người dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bhutan phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

- Xin Đại sứ chia sẻ những điểm nhấn nổi bật của quan hệ Việt Nam-Bhutan kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012?

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 1/2012. Kể từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi thư, điện nhân các dịp trọng đại của hai nước.

Việc Việt Nam và Bhutan sớm cử Đại sứ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Trước chuyến thăm này của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Hoàng Thái Hậu Bhutan Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck đã đến thăm Việt Nam năm 2022, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hợp tác du lịch là điểm sáng trong quan hệ song phương. Nhiều người Việt Nam tới Bhutan du lịch, quốc gia nổi tiếng lấy chỉ số hạnh phúc để đo lường sự phát triển, nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên cùng các địa điểm Phật giáo. Đồng thời, ngày càng nhiều người Bhutan sang Việt Nam khám phá đất nước con người. Việc hãng hàng không Bhutan triển khai các chuyến bay khứ hồi cố định trong năm 2025 đã góp phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của du khách Bhutan sang Việt Nam.

Dù hợp tác đầu tư, thương mại còn khiêm tốn, song ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn, đầu tư tại Bhutan. Việt Nam hiện có một dự án đăng ký đầu tư tại Bhutan hoạt động trong lĩnh vực nội thất, xây dựng. Với sự phát triển mạnh mẽ của cả Việt Nam và Bhutan, hai nước có rất nhiều tiềm năng để đưa hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

- Theo Đại sứ, Việt Nam và Bhutan cần làm gì để tăng cường hợp tác, phát huy những thế mạnh của mỗi bên?

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải: Việt Nam và Bhutan có nhiều thuận lợi để tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Thứ nhất, hai nước chia sẻ tín ngưỡng Phật giáo, tạo cơ sở gắn kết thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy du lịch, trong đó có du lịch tâm linh.

Thứ hai, hai nước chia sẻ triết lý phát triển quốc gia. Nếu như Bhutan sử dụng Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH) để đo lường sự phát triển thì Việt Nam cũng coi con người là trung tâm của sự phát triển. Cả hai nước đều coi trọng tăng trưởng kinh tế đi đôi với gìn giữ các giá trị truyền thống, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực đem lại phúc lợi cho người dân, nhất là giáo dục, y tế.

Thứ ba, tại cả Việt Nam và Bhutan đang diễn ra những đổi mới mạnh mẽ để phát triển, nhu cầu hợp tác quốc tế gia tăng. Đặc biệt, Bhutan rất mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam đầu tư vào dự án Thành phố Chánh niệm Gelephu (GMC), một đặc khu hành chính đang được xây dựng với nhiều chính sách ưu đãi, thông thoáng, kết hợp giữa các mục tiêu tăng trưởng xanh, hài hòa với thiên nhiên, đem lại sự thịnh vượng và an lạc cho người dân.

Chính phủ Bhutan cũng quan tâm tới kinh nghiệm phát triển của Việt Nam trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và sản xuất thiết bị điện; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thủy điện tại Bhutan.

Để gia tăng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên, tôi cho rằng hai bên cần thiết lập các khuôn khổ, cơ chế hợp tác trên các lĩnh vực. Việt Nam và Bhutan cũng cần gia tăng kết nối về hàng không, nhất là cần thiết lập đường bay thẳng, trực tiếp giữa hai nước, qua đó tạo thuận lợi cho đi lại của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng cần đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là các cơ hội hợp tác kinh doanh.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ.