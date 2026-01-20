Việt Nam bước vào "thập kỷ quyết định" định hình lại thứ bậc kinh tế ASEAN

(Ngày Nay) - Chuyên gia nhận định Việt Nam đang bước vào "thập kỷ quyết định" có thể làm thay đổi thứ hạng kinh tế khu vực; có thể vượt Thái Lan trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 của ASEAN vào năm 2026 hoặc 2027.
Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình phát triển thành đô thị, trung tâm tài chính bậc nhất Đông Nam Á.
Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình phát triển thành đô thị, trung tâm tài chính bậc nhất Đông Nam Á.

Ngày 19/1, giới truyền thông, chuyên gia, học giả và quốc tế tiếp tục có nhiều bài viết đánh giá tích cực về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo hãng tin BBC (Anh), Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và là trung tâm sản xuất xuất khẩu lớn dù phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có chính sách thuế quan của Mỹ.

Chính phủ Mỹ hiện áp thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giảm từ mức 46% được công bố ban đầu. Mặc dù vậy, số liệu chính thức cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ năm ngoái vẫn tăng hơn 28%, mức cao kỷ lục.

Cũng theo hãng BBC, hệ thống chính trị và chính sách ổn định giúp Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các công ty đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Bài đăng trên nhật báo China Daily nhận định Việt Nam vươn lên như một cường quốc kinh tế mới nổi bất chấp những thách thức liên quan đến thuế quan.

Chuyên gia Burkhard Schrage, quyền Trưởng khoa Quản lý tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học RMIT, đánh giá “mức tăng trưởng hơn 8% của năm 2025 là một thành tựu mang tính bước ngoặt” và Việt Nam thật sự là "một điểm sáng giữa bối cảnh thế giới không ngừng biến động."

Với việc Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV lần đầu tiên lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho chiến lược tăng trưởng quốc gia, chuyên gia Schrage kỳ vọng Việt Nam sẽ có một bước chuyển đổi quyết định hướng tới mô hình tăng trưởng mới ưu tiên chất lượng, tính bền vững và chủ quyền công nghệ hơn là chỉ tập trung vào số lượng.

Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore - ISEAS Yusof Ishak ở Singapore, nhận định các động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam bao gồm xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng, đầu tư cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh và chiến lược đa dạng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại truyền thống.

Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp cho rằng năm 2026, Việt Nam sẽ thấy rõ tác động toàn diện do chính sách thuế quan mới của Mỹ đối với xuất khẩu cũng như toàn bộ nền kinh tế. Chính phủ đã và đang thực hiện các chính sách để đối phó với tác động này, trong đó có đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Nhìn về tương lai, ông Schrage cho rằng Việt Nam đang bước vào "thập kỷ quyết định" có khả năng định hình lại thứ bậc kinh tế của Đông Nam Á, đồng thời cho biết thêm rằng đất nước đang trên đà vượt Thái Lan để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 của ASEAN vào năm 2026 hoặc 2027.

Ông cũng tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030./.

Kinh tế Việt Nam ASEAN xuất khẩu đầu tư thuế quan đổi mới sáng tạo

