Hội họa Việt Nam tỏa sáng tại Tuần lễ nghệ thuật châu Á London

(Ngày Nay) - Các tác phẩm của 4 họa sĩ đương đại Việt Nam đã được giới thiệu tại Triển lãm Việt Nam - Vẻ đẹp mê đắm diễn ra từ ngày 31/10 đến 5/11 tại nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s London, thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tập, nhà đấu giá và người yêu nghệ thuật Anh và quốc tế.

Diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ nghệ thuật châu Á London (Asian Art in London - AAL) lần thứ 28, Triển lãm Việt Nam - Vẻ đẹp mê đắm do phòng tranh Thăng Long Art Gallery tổ chức. Đây là năm thứ hai Thăng Long Art Gallery tham dự sự kiện nghệ thuật uy tín này sau thành công của triển lãm Một thoáng Việt Nam vào năm ngoái.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm nổi bật của 4 họa sĩ đương đại Việt Nam gồm Hồng Việt Dũng (thành viên nhóm Bộ Ngũ), Nguyễn Thanh Bình, Vũ Công Điền và Ngô Văn Sắc. Với phong cách và kỹ thuật riêng biệt, mỗi họa sĩ mang đến một góc nhìn độc đáo, phản ánh cảm nhận sâu sắc của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp quyến rũ của Việt Nam. Các tác phẩm là cuộc hội thoại giữa thiên nhiên và con người trong những khung cảnh hài hòa và yên bình, như sự kháng cự thầm lặng trước những biến động và lo âu của thế giới hiện đại đang biến đổi từng ngày.

Đặc biệt, trong lần triển lãm này, tác phẩm tranh đốt gỗ với tựa đề “Đông Dương” (năm 2024) của họa sĩ Ngô Văn Sắc được đề cử Top 3 danh mục Giải thưởng Hiện đại và Đương đại từ Ban tổ chức AAL 2025. Tác phẩm “Đông Dương” nói riêng, cũng như nghệ thuật tranh đốt gỗ của họa sĩ Ngô Văn Sắc nó chung, đã được thảo luận tại tọa đàm “Truyền thống trong nghệ thuật đương đại” hôm 2/11 tại Sotheby’s London trong khuôn khổ AAL 2025, với sự tham gia của Thăng Long Art Gallery, Lloyd Choi Gallery (Hàn Quốc), Slaats Fine Arts (Anh) và Schoeni Projects (Hong Kong, Trung Quốc).

Triển lãm Việt Nam - Vẻ đẹp mê đắm cũng bao gồm buổi Art Talk (trao đổi nghệ thuật), giới thiệu các tác phẩm trưng bày của 4 họa sĩ nói riêng và nghệ thuật đương đại Việt Nam nói chung, gây ấn tượng với các nhà sưu tập và người nước ngoài yêu nghệ thuật Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh, bà Sophie Kempson - Giám đốc phát triển chương trình của AAL - cho biết triển lãm của Thăng Long Art Gallery tại ALL hồi năm ngoái đã được đón nhận nồng nhiệt với nhiều tác phẩm được bán cho các nhà sưu tập cả mới và cũ. Triển lãm năm nay thậm chí còn gây sức hút lớn hơn khi nhiều tác phẩm được bán cho các nhà sưu tập mới. Bà Kempson cho rằng kết quả đó thực sự cho thấy sự quan tâm quốc tế đối với nghệ thuật đương đại Việt Nam và dòng tranh này có tiềm năng phát triển ở thị trường London.

Về phần mình, ông Nguyễn Đình Long - đại diện Thăng Long Art Gallery - chia sẻ phòng tranh tham dự AAL tại London với mong muốn quảng bá rộng rãi hơn nữa nền nghệ thuật đương đại Việt Nam ra quốc tế.

Ông cho biết AAL khẳng định nền tảng tốt để giới thiệu nghệ thuật và văn hóa Việt Nam khi đất nước ta đứng chung với các cái nền nghệ thuật lớn khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Đông.

Sự kiện không chỉ bao gồm triển lãm của các phòng tranh, mà còn có những phiên đấu giá nghệ thuật tại các sàn đấu giá lớn như Sotheby’s, Bonhams và Christie’s. Những phiên đấu giá có sự góp mặt của rất nhiều nhà sưu tập và người yêu nghệ thuật quốc tế, vì vậy, đây là cơ hội lớn để giới thiệu nền nghệ thuật Việt Nam. Theo ông Nguyễn Đình Long, Triển lãm Việt Nam - Vẻ đẹp mê đắm thu hút rất đông nhà sưu tập đến từ nhiều quốc gia, không chỉ Anh và các nước châu Âu mà cả Mỹ và các nước Trung Đông như Liban, Arập Xêút (Saudia Arab) và các nước châu Á.

Triển lãm cũng nhận được sư quan tâm trong giới nghệ thuật London khi lễ khai mạc có sự tham dự của Chủ tịch và các thành viên Ban Giám đốc AAL, đại diện hai nhà đấu giá Sotheby’s và Bonhams, các chuyên gia nghệ thuật quốc tế và đại diện các tạp chí nghệ thuật lớn.

AAL là sự kiện thường niên được sáng lập vào năm 1998 nhằm quảng bá nghệ thuật châu Á tại trung tâm nghệ thuật London, thu hút sự tham gia của các phòng tranh, nhà đấu giá nổi tiếng, tổ chức văn hóa chuyên về nghệ thuật châu Á, chuyên gia, học giả trong ngành đến từ Anh, châu Âu và thế giới. Hàng năm, các triển lãm và phiên đấu giá tại AAL luôn thu hút số lượng lớn các giám tuyển hàng đầu từ những bảo tàng và phòng trưng bày lớn, các nhà sưu tập, họa sĩ, chuyên gia nghệ thuật và du khách quốc tế.

AAL năm nay gồm khoảng 20 triển lãm và các cuộc đấu giá về nghệ thuật châu Á, gồm nghệ thuật Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồi giáo và Ấn Độ, được tổ chức đồng loạt tại các sàn đấu giá Sotheby’s, Bonhams và Christie’s.