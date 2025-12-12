Việt Nam - Cuba trao đổi lý luận về vai trò lãnh đạo của Đảng trong ổn định kinh tế vĩ mô

(Ngày Nay) - Tối 11/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kinh tế Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Jorge Luis Broche Lorenzo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Sản xuất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Hội thảo là bước cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban ký năm 2024, đồng thời triển khai các nội dung của Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba tháng 9/2025 về tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt với Cuba. Hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hai nước cùng triển khai những định hướng chiến lược lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhiều thành phần và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tại Hội thảo, các đại biểu Cuba đã trao đổi kinh nghiệm trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu sản xuất, cải thiện cân đối lớn của nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng suất lao động và phát huy vai trò của khoa học - công nghệ trong đổi mới mô hình phát triển. Phía Cuba cũng chia sẻ những nỗ lực vượt qua khó khăn do cấm vận, đẩy mạnh sản xuất trong các ngành ưu tiên, tăng cường phân cấp đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và triển khai các chính sách tài chính - tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Các tham luận của Việt Nam tập trung phân tích định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang dựa vào năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển các khu vực kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố các cân đối lớn, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế; đồng thời triển khai chủ động, tích cực đường lối hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Các tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách phát triển, phát huy vai trò chủ động của địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Trong phần thảo luận, hai bên trao đổi sâu về vai trò lãnh đạo, định hướng, giám sát và điều phối chiến lược của Đảng trong quản lý kinh tế; phương thức triển khai các chương trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; giải pháp ứng phó với biến động kinh tế thế giới, xử lý các thách thức về lạm phát, biến động thương mại toàn cầu; xây dựng tổ chức bộ máy tham mưu chiến lược để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong bối cảnh mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở và thực chất của các đại biểu; khẳng định các nội dung chia sẻ không chỉ giúp hai Ban hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của mỗi nước mà còn mở ra các hướng hợp tác mới trong nghiên cứu, tham mưu chiến lược và hỗ trợ nhau triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, hội thảo đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba; là minh chứng sinh động cho sự tin cậy chính trị và hợp tác gắn bó giữa hai cơ quan tham mưu chiến lược.

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng chính sách của Đảng và là bước triển khai quan trọng trong chương trình hợp tác giữa hai Ban, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba trong giai đoạn phát triển mới.