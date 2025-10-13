Việt Nam giành giải bạc tại Triển lãm Thế giới World Expo 2025

(Ngày Nay) - Giải thưởng là minh chứng cho sức sáng tạo và bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong sự kiện đã có vị thế và tên tuổi thuộc nhóm hàng "top" đầu thế giới.

Thông tin từ Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tối 12/10, Việt Nam đã giành giải Bạc hạng mục Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất, thuộc hạng mục Nhà triển lãm xây sẵn và Nhà loại nhỏ (loại B và X) tại lễ trao giải của Triển lãm Thế giới (World Expo hay EXPO) 2025, tại Osaka Nhật Bản.

Đây là giải thưởng chính thức và danh giá nhất trong hệ thống EXPO, thuộc chương trình Official Participant Awards - Giải thưởng dành cho các quốc gia tham dự chính thức, do Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE) và Ban tổ chức EXPO 2025 đồng chủ trì tổ chức.

Không gian truyền thống nhưng hiện đại

Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng ý tưởng trưng bày, Mark ’n B thiết kế không gian và đồ họa và Pico International thi công.

Theo đó, Nhà triển lãm Việt Nam đã lấy chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm," bám sát tinh thần EXPO 2025 về "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta."

Điểm nhấn không gian là một thủy đình và sân khấu rối nước, tại đây diễn ra các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp với công nghệ hologram, màn hình cảm ứng tương tác và trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Ban tổ chức Việt Nam cũng chủ ý thiết kế không gian kỹ lưỡng, đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm, khám phá của hàng chục nghìn lượt du khách quốc tế, trở thành một trong những điểm dừng chân đáng chú ý nhất tại EXPO 2025.

Không gian trưng bày là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và các giá trị văn hóa truyền thống, mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm sống động và Việt Nam vừa giàu bản sắc, vừa năng động và luôn đổi mới sáng tạo.

Theo Cục Hợp tác Quốc tế, trong 6 tháng sự kiện, Nhà triển lãm Việt Nam đã đón hàng triệu lượt khách tham quan trong nhà và tham dự sự kiện ngoài trời, tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống, rối nước, hơn 20 chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế với các nhà triển lãm Mỹ, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Malaysia, Cuba, Saudi Arabia; hàng trăm sự kiện như Ngày Quốc gia Việt Nam, Trung Thu, triển lãm hữu nghị, các buổi nói chuyện, hội thảo, trải nghiệm văn hóa như làm tranh sơn mài, tò he, chơi đàn K'lông pút, T'rưng...

Đây cũng là dịp quảng bá nhiều sự kiện du lịch trong nước như Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia-Huế 2025, Tuần Quảng Ninh, Tuần Quảng Nam, Tuần Bình Phước, Những ngày Hà Nội, Ninh Bình-Trái tim di sản và Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025.

Giải Bạc và nhiều hơn nữa

Thay mặt đội ngũ Nhà triển lãm Việt Nam lên nhận giải Bạc, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Trần Nhất Hoàng bày tỏ sự xúc động.

"Việc Việt Nam lần đầu được vinh danh với giải Bạc hạng mục 'Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất' tại một kỳ Triển lãm Thế giới là một bước tiến dài, khẳng định vị thế và năng lực sáng tạo của Việt Nam trong các sự kiện toàn cầu. Chúng tôi đã khai thác đa dạng các chất liệu văn hoá truyền thống cùng với sự kết hợp của ngôn ngữ biểu đạt hiện đại. Giải thưởng này chứng minh rằng chúng ta có nền văn hoá giàu đẹp được thế giới công nhận," ông Trần Nhất Hoàng nói.

Ông cũng khẳng định Cục Hợp tác Quốc tế đã hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tham dự EXPO 2025, từ chỉ tiêu đón khách tham quan đến những sáng kiến quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Cùng hạng mục này với Việt Nam có Nhà triển lãm Peru đạt giải Vàng và Campuchia giải Đồng. Ngay trước giải thưởng nói trên, Nhà triển lãm Việt Nam còn nhận một giải Đồng hạng mục Đội ngũ xuất sắc nhất (Best Pavilion Team) do hội đồng giám khảo thuộc Tổ chức Thiết kế Thực nghiệm (TEDA) trao.

Hạng mục này quy tụ các giám khảo là các chuyên gia cố vấn có uy tín từ Hoa Kỳ và thế giới, là minh chứng cho thấy Việt Nam có đội ngũ sáng tạo trẻ trung và giàu nhiệt huyết.

Việt Nam cũng đã được vinh danh về thiết kế và quản lý vận hành thể hiện sự nỗ lực toàn diện và đồng bộ của tập thể Ban Chỉ đạo, đội ngũ thiết kế, triển khai và vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam.

Đại diện Cục Hợp tác Quốc tế khẳng định, loạt thành tích thể hiện sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của các bộ ngành để thực sự đưa Việt Nam vào trái tim và khối óc bạn bè quốc tế. Đây cũng là cầu nối để các quốc gia cùng Việt Nam thêm hiểu biết để hợp tác và cùng phát triển bền vững trong tương lai.