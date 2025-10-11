Cuộc gặp gỡ giữa mỹ thuật đương đại và tinh hoa trầm hương Việt

(Ngày Nay) - Triển lãm “Sắc tâm” mang đến cho công chúng một trải nghiệm độc đáo, nơi cái đẹp của hội họa và hương trầm giao hòa, khơi gợi sự tĩnh tại và hướng con người trở về với nội tâm.

Tối 10/10, tại Nhà Tiền Đường - Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, triển lãm “Sắc tâm” chính thức khai mạc, mở ra cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật sơn mài đương đại và hương trầm truyền thống Việt.

Sự kiện do Nguyen Art Gallery phối hợp cùng Trầm Tuệ tổ chức từ ngày 10-22/10/2025.

Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng của nền văn hiến và hiếu học dân tộc, “Sắc tâm” mang đến cho công chúng một trải nghiệm độc đáo, nơi cái đẹp của hội họa và hương trầm giao hòa, khơi gợi sự tĩnh tại và hướng con người trở về với nội tâm.

Khai mạc triển lãm, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám cho biết, triển lãm “Sắc tâm” được tổ chức với mong muốn văn hóa Việt Nam ngày càng có sinh khí, tiếp nối dòng chảy văn hóa từ quá khứ, hiện tại đến tương lai - như một nguồn nuôi dưỡng tinh thần của người Việt.

Ông hy vọng triển lãm sẽ mang lại cảm hứng mạnh mẽ cho công chúng khi đến với di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám, đồng thời mở đầu cho hành trình kết nối và đối thoại giữa sơn mài và trầm hương - hai tinh hoa văn hóa Việt, góp phần tạo nên niềm vui và nguồn cảm hứng trong đời sống tinh thần.

Triển lãm quy tụ 14 họa sĩ, nghệ sĩ sơn mài tên tuổi như: Triệu Khắc Tiến, Đỗ Khải, Lương Duy, Trịnh Quế Anh, Lê Khánh Hiếu, Ngô Bá Công, Đặng Hiền, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Hồng Giang, Ngô Tuấn Anh, Trần Tiến Thành, Nguyễn Lương Huyên, Nguyễn Tuấn Cường và Lê Xuân Hưởng. Mỗi người mang đến một câu chuyện riêng qua sơn mài - chất liệu truyền thống, nhưng được tái hiện với dấu ấn sáng tạo đương đại.

Các tác phẩm trưng bày thể hiện đa dạng phong cách, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ, tạo nên một tổng thể hài hòa, phản ánh chiều sâu của nghệ thuật sơn mài Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Ông Lê Xuân Hưởng, chủ phòng tranh Nguyen Art Gallery chia sẻ về tác phẩm “Cờ vua Hùng Vương” do ông thiết kế và chế tác thủ công bằng gỗ, đế đồng mạ vàng - như một lời tri ân nhỏ gửi đến cội nguồn dân tộc và tinh thần sáng tạo Việt.

Theo ông, những hình ảnh quen thuộc trong ca dao, thành ngữ như “Sơn son thếp vàng,” “Lầu son gác tía” hay “Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người” đều gợi nhắc đến sơn mài-chất liệu gắn bó sâu sắc với văn hóa và thẩm mỹ Việt qua nhiều thế kỷ.

Triển lãm “Sắc tâm” vì thế không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật, mà còn là hành trình cảm xúc, nơi nghệ thuật, văn hóa và tâm hồn Việt gặp nhau trong sự an yên và lan tỏa.

Họa sĩ Đỗ Đức Khải, tác giả bức tranh sơn mài trên gỗ “Bạch Hạc Liên Hoa” cho biết, triển lãm “Sắc tâm” mang đến một luồng gió mới đa sắc màu trong không gian linh thiêng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ của con người Việt Nam.

Anh chia sẻ: “Mỗi người khi đến với triển lãm sẽ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm, được đắm mình trong hương sắc giao hòa. Hai tác phẩm tôi mang đến lần này thể hiện mong muốn gửi gắm tinh thần và vẻ đẹp của cuộc sống qua hình tượng hoa sen – biểu tượng của sự thanh cao và thuần khiết.”

Song hành cùng mỹ thuật, Trầm Tuệ giới thiệu bộ sưu tập trầm hương cao cấp và thượng hạng đánh dấu chặng đường 9 năm hình thành và phát triển của thương hiệu.

Các tác phẩm trầm cảnh độc đáo, hiếm có cùng hai bộ trang sức “Sắc Phố-Hà Thành thanh thoát trong dáng ngọc” và “Kỳ sắc Thăng Long” là những thiết kế độc bản, kết hợp tinh tế giữa chất liệu quý hiếm và nghệ thuật chế tác tinh xảo, lần đầu tiên được ra mắt trong không gian Văn Miếu, mang đến sự kết hợp giữa tinh hoa thủ công và chiều sâu văn hóa.

Theo ông Hoàng Xuân Hưởng, Chủ tịch Trầm Tuệ, các sản phẩm trưng bày tại triển lãm là những sáng tạo mới nhất của thương hiệu, thể hiện tinh thần kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa truyền thống và hiện đại.

Ông cho rằng, mỗi sản phẩm trầm hương không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn góp phần tạo nên không gian thưởng lãm thanh khiết, thiền vị và giàu cảm xúc.

Triển lãm “Sắc tâm” không chỉ giới thiệu những giá trị thẩm mỹ đặc sắc của mỹ thuật Việt Nam, mà còn là lời nhắn gửi đến công chúng: hãy dừng lại giữa nhịp sống vội vã để lắng nghe tiếng gọi của văn hóa, của tâm hồn, và tìm thấy sự bình an trong những giá trị bền vững của dân tộc.