Gần 34 triệu lượt khách đến TPHCM trong 6 tháng đầu năm

(Ngày Nay) -Theo Sở Du lịch TPHCM, mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí vận tải hàng không gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực…, nhưng ngành du lịch TPHCM vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu du lịch của cả nước, với gần 34 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm.

Số liệu thống kê của Sở Du lịch cho thấy, khách nội địa đến TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 27.315.000 lượt, đạt 54,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (kế hoạch năm 2026 là 50 triệu lượt); khách quốc tế ước đạt 6.396.102 lượt, đạt 58,1% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (kế hoạch năm 2026 là 11 triệu lượt)…

Ngoài ra, với lượng khách tăng trưởng ổn định, tổng thu du lịch tại TPHCM cũng ước đạt 213.980 tỷ đồng, tương đương 64,8% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (kế hoạch năm 2026 là 330.000 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Sở Du lịch, sau khi thực hiện mở rộng không gian phát triển theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, ngành du lịch Thành phố đã chủ động khai thác hiệu quả các lợi thế mới về tài nguyên du lịch biển, sinh thái, cộng đồng và nghỉ dưỡng; đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, hiện đại và có sức cạnh tranh cao.

Trong đó, du lịch Thành phố đã chủ động kiến tạo thị trường, lấy trải nghiệm du khách, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh điểm đến làm trọng tâm; định hướng phát triển du lịch gắn với kinh tế đô thị, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm; chuyển từ mô hình tổ chức sự kiện sang phát triển kinh tế sự kiện, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều lĩnh vực dịch vụ khác. Các không gian công cộng như phố đi bộ, công viên, tuyến ven sông, đường hoa và các khu sinh hoạt cộng đồng tiếp tục được khai thác hiệu quả, từng bước hình thành mô hình đô thị trải nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và sức hấp dẫn của điểm đến.

Bên cạnh đó, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch MICE. Du lịch kinh tế đêm tiếp tục phát triển với nhiều sản phẩm đặc sắc như “Sài Gòn - Sắc màu đêm”, “Trăng chiến khu”; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tour đường thủy đêm, phố đi bộ và không gian văn hóa đêm đã tạo dấu ấn rõ nét đối với du khách, đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu du lịch Thành phố. Các sản phẩm du lịch khác như du lịch đường thủy, du lịch cộng đồng, du lịch ẩm thực tiếp tục góp phần quảng bá văn hóa và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Đặc biệt, trong 6 tháng vừa qua, nhiều chương trình kích cầu quy mô lớn như Ngày hội Du lịch TPHCM, Lễ hội Áo dài TPHCM… tiếp tục khẳng định thương hiệu sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố năng động, hiện đại nhưng giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần kích thích nhu cầu du lịch nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh và từng bước nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh của điểm đến TPHCM trong giai đoạn mới.

Dự đoán trong 6 tháng cuối năm, du lịch TPHCM sẽ vượt mức kế hoạch năm 2026, đặc biệt đối với chỉ tiêu khách quốc tế. Nguyên nhân là trong những tháng cuối năm, TPHCM tiếp tục triển khai nhiều chương trình kích cầu, đồng thời xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch hướng tới thị trường khách quốc tế có mức chi tiêu cao, nhu cầu trải nghiệm đa dạng.

Bên cạnh các tour truyền thống, thành phố đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch đêm, du lịch ẩm thực, du lịch đường thủy và du lịch kết hợp sự kiện (concert, lễ hội). Ngoài ra, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế được đẩy mạnh, cùng với chính sách visa thông thoáng và hạ tầng hàng không ngày càng cải thiện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng khách quốc tế quay trở lại.