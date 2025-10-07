Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy chương trình “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”

(Ngày Nay) - Việt Nam kiên định thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, giữ vững cam kết tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là kiến trúc sư của hòa bình bền vững.
Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an.
Ngày 6/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội đồng Bảo an đã tổ chức Phiên thảo luận mở thường niên về chủ đề “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh,” nhân dịp kỷ niệm 25 năm thông qua Nghị quyết 1325.

Phiên họp do Nga - Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 10/2025 - chủ trì, thu hút sự tham gia phát biểu của gần 90 quốc gia thành viên.

Trong phát biểu dẫn đề, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo 1/4 thập kỷ sau khi Nghị quyết 1325 được thông qua, các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới đang bị đang bị thử thách nghiêm trọng giữa làn sóng xung đột toàn cầu, khi có tới 676 triệu phụ nữ sống gần các khu vực xung đột, con số cao nhất kể từ thập niên 1990.

Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia bảo đảm ít nhất 15% ngân sách cho hòa bình được dành cho thúc đẩy bình đẳng giới, tăng số lượng nữ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và bảo đảm vai trò của phụ nữ trong mọi giai đoạn của tiến trình hòa bình.

Đại diện các nước chia sẻ lo ngại về tình trạng bạo lực xung đột và chi tiêu quân sự trên thế giới ngày càng gia tăng, với số lượng phụ nữ và trẻ em gái thiệt mạng trong xung đột tăng gấp bốn lần trong 2 năm qua; kêu gọi tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ y tế và tâm lý cho nạn nhân và bảo đảm nguồn tài chính dành cho các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh 25 năm sau Nghị quyết 1325, phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, trong khi tiếng nói của họ vẫn còn hạn chế trong các tiến trình hòa bình.

Đại diện Việt Nam khẳng định ngăn ngừa và giải quyết gốc rễ xung đột là biện pháp bảo vệ tốt nhất; nhấn mạnh cần đặt phụ nữ ở trung tâm các hoạt động gìn giữ hòa bình, hòa giải và tái thiết sau chiến tranh; đồng thời cần mở rộng cơ hội việc làm, tiếp cận tài chính, công nghệ số và bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định phụ nữ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đến công cuộc tái thiết, xây dựng và phát triển đất nước.

Từ Nghị quyết 1889 (2009) của Hội đồng Bảo an về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột đến Cam kết Hành động Hà Nội năm 2020, Việt Nam luôn tích cực và kiên định thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, giữ vững cam kết tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là kiến trúc sư của nền hòa bình bền vững.

Việt Nam chương trình “Phụ nữ Hòa bình và An ninh” Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

