Việt Nam phấn đấu trở thành nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Chính phủ xác định xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên.

Trong đó, mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới, vươn lên thứ 3 trong khối ASEAN...

Nâng cao vị thế, uy tín Việt Nam

Thông tin tại Họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sáng 9/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ cho biết đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về kết quả Đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Chính phủ, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội của 51 đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường xuyên, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu và đạt được nhiều thành tựu.

Đảng ủy đã đoàn kết, bản lĩnh, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu; đặc biệt là hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Đặc biệt, trong 2 năm (2024 - 2025), Đảng ủy Chính phủ đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý là cuộc ”cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục triển khai quyết liệt, được lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức và cách làm, có nhiều đột phá; rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Cùng với đó, cả nước đã đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, thúc đẩy để sớm xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm; củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, những kết quả trên đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong nhiệm kỳ 2021-2025, cũng được Đảng ủy Chính phủ đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường và có nhiều đột phá.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng ở các đơn vị thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, tiếp nhận được thực hiện khẩn trương, kịp thời, hiệu quả.

Gương mẫu đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Đề cập tới những nội dung chủ yếu về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết đại hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc,” đại hội xác định phương châm là “Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, sát dân.”

Tham dự đại hội có 453 đại biểu (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Đại biểu khách mời dự kiến có khoảng 120 người. Đảng ủy Chính phủ trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Chính phủ; lãnh đạo các Ban, cơ quan Trung ương...

Về công tác chuẩn bị đại hội, theo Đảng ủy Chính phủ, đến nay, công tác xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội (Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết đại hội; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và cầu thị.

Dự thảo văn kiện đại hội được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ Chính phủ; xin ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Trung ương; tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại cuộc họp cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự và công tác chuẩn bị đại hội.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới, vươn lên thứ 3 trong khối ASEAN; tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn.

Bên cạnh đó, đại hội xác định mục tiêu thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tiếp theo là xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước (1945 - 2045) mà Đại hội XIV của Đảng xác định.