Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa châu Á

(Ngày Nay) - “Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top ba thế giới, có điều chúng ta đang khai thác giá trị đó như thế nào?”. Câu hỏi đầy khát vọng của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc đã khơi dậy không khí sôi nổi tại Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026.

Chiều ngày 8/5, Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) – tổ hợp VinPalace. Với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình của Nền Công nghiệp Văn hóa & Kinh tế Thể thao – From Connection to World-Class Experience (Từ kết nối đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới)”, hội nghị quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà quản lý, đạo diễn, agency và lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, kinh tế sự kiện.

Sự kiện không chỉ là diễn đàn kết nối nguồn lực mà còn đặt nền móng cho hệ tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của các siêu sự kiện văn hóa và thể thao trên bản đồ thế giới.

Văn hóa là động lực phát triển chiến lược và sức mạnh mềm quốc gia

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh rằng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và sức mạnh mềm quan trọng của dân tộc.

“Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, triển lãm và sự kiện đã cho thấy năng lực sáng tạo cùng tinh thần hội nhập mạnh mẽ”, bà Thanh đánh giá. Ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, góp phần kết nối thị trường, quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo động lực phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác.



Bộ trưởng cho biết Đảng và Nhà nước đã ban hành hàng loạt định hướng đột phá. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045. Nghị quyết số 28 của Quốc hội tiếp tục mở đường tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân.

Để các chủ trương lớn thực sự đi vào cuộc sống, Bộ trưởng đề nghị tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là kiến tạo hệ sinh thái sự kiện văn hóa, nghệ thuật và triển lãm mang tầm quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Việt Nam cần chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao năng lực đăng cai và tăng cường hợp tác với các thương hiệu sự kiện lớn trên thế giới. “Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhà đầu tư, nhà tài trợ cần tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế để đề xuất các sáng kiến hợp tác”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để tham mưu Chính phủ sớm đưa các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục hành chính vào thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Chính phủ cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh để chính sách đến được với doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nhiệm vụ thứ ba là các doanh nghiệp phải chủ động nâng tầm năng lực sáng tạo và năng lực cạnh tranh. Bộ trưởng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm và quảng cáo, tiếp tục đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ và xây dựng bản sắc riêng, không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực và quốc tế.

“Tôi tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành quyết liệt của Chính phủ, sự năng động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, sự hưởng ứng của nhân dân và sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động và điểm đến của các sự kiện, triển lãm quy mô khu vực châu Á trong thời gian tới”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định.

Chiến lược đồng bộ cho “nền kinh tế trải nghiệm”

Tiếp nối phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đã trình bày tham luận với chủ đề Ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao Từ trải nghiệm đến động lực tăng trưởng.

Bà nhận định hệ thống hạ tầng phục vụ các sự kiện quy mô lớn hiện nay vẫn còn tập trung chủ yếu tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Những công trình mới nổi bật như Trung tâm Triển lãm Việt Nam hay Nhà hát Hồ Gươm đang được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút thêm nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới.

Tuy nhiên bà Hà nhấn mạnh rằng sự nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp là chưa đủ. Chúng ta cần một chiến lược đồng bộ giữa tầm nhìn quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo của khu vực tư nhân.

Phân tích sâu về các bệ phóng chính sách quan trọng cho ngành, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế và thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, đã phân tích nêu bật: "Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã xác định công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế chiến lược. Nghị quyết 28 của Quốc hội tiếp tục cụ thể hóa định hướng này với cam kết chi tối thiểu hai phần trăm tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa. Đặc biệt, chính sách áp dụng thuế giá trị gia tăng ưu đãi năm phần trăm cho các hoạt động điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm và thể thao sẽ trực tiếp tháo gỡ áp lực tài chính và kích cầu thị trường một cách hiệu quả".

Ông Cấn Văn Lực cũng nhắc đến các mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Theo đó Việt Nam hướng tới việc công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng bảy phần trăm GDP, xây dựng từ năm đến mười thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, sản phẩm văn hóa nội địa chiếm tám mươi phần trăm thị phần trong nước và nâng hạng sức mạnh mềm quốc gia từ vị trí năm mươi hai hiện nay lên top bốn mươi thế giới.

“Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới”

Từ góc nhìn quản lý nhà nước đến thực tiễn hoạt động của những người làm nghề, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc đã chia sẻ một nhận định mạnh mẽ khi cho rằng: “Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top ba thế giới, có điều chúng ta đang khai thác giá trị đó như thế nào”. Ông đồng tình với các mục tiêu phát triển đã đề ra nhưng đặc biệt nhấn mạnh rằng cần khai thác triệt để giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để tạo nên sự khác biệt và sức hút toàn cầu.

Các phiên thảo luận với hai chủ đề Từ bản sắc đến biểu tượng Định vị Việt Nam thành điểm đến sự kiện tầm khu vực và Từ trải nghiệm đến tăng trưởng Chiến lược thương hiệu trong nền kinh tế trải nghiệm đã tiếp tục làm rõ những vấn đề thực tiễn mà ngành đang đối mặt.

Nhiều diễn giả đề xuất cần tìm được sự cân bằng hài hòa giữa bản sắc quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Đó là việc giữ nguyên giá trị gốc nhưng thổi hồn vào đó bằng tư duy sáng tạo hiện đại. Một số ý kiến còn khuyến nghị nên thành lập hội đồng chuyên gia tư vấn gồm những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, đạo diễn và âm nhạc để tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương, từ đó tránh tình trạng đầu tư dàn trải và kém chất lượng.

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, thị trường quảng cáo Việt Nam năm 2025 đạt quy mô khoảng ba tỷ rưỡi USD và dự báo tăng trưởng trung bình 12% mỗi năm đến năm 2031.

Trong khi đó, thị trường MICE đạt khoảng sáu tỷ USD với tốc độ tăng trưởng dự kiến từ 12 đến 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026 đến 2030. Sự bùng nổ về số lượng này đang đòi hỏi một sự gia tăng mạnh mẽ về chất lượng, cụ thể là cần có hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ hoàn thiện và một bộ tiêu chuẩn vận hành theo chuẩn toàn cầu. Chính những hạn chế và thiếu hụt này đã trở thành động lực quan trọng dẫn đến sự ra đời của hội nghị cấp cao lần này.

Tiếp nối Hội nghị là chuỗi sự kiện Tuần lễ Triển lãm & Sự kiện Việt Nam 2026 (Vietnam Event & Exhibition Week - VEEW 2026) - tuần lễ chuyên ngành quy mô lớn, hướng tới xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho hệ sinh thái triển lãm, tổ chức sự kiện và giải trí tại Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện là lễ công bố giải thưởng VECA Awards - giải thưởng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực Triển lãm và Sự kiện Việt Nam. Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện & Quảng cáo Việt Nam 2026 vượt lên trên khuôn khổ của một diễn đàn định hướng để trở thành bản lề chiến lược, trực tiếp hiện thực hóa khát vọng vươn tầm của nền kinh tế trải nghiệm quốc gia. Sự quy tụ của giới tinh hoa sáng tạo, các nhà lãnh đạo đầu ngành cùng mạng lưới đối tác quốc tế hàng đầu chính là bảo chứng cho việc Việt Nam đã hoàn toàn sẵn sàng thiết lập những chuẩn mực vận hành mới cho các sự kiện quy mô toàn cầu, từ đó góp phần nâng cao vị thế quốc gia, đón nhận các dòng vốn đầu tư và những dự án quy mô toàn cầu.