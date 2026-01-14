Việt Nam là ví dụ điển hình của tăng trưởng bền vững và bao trùm

(Ngày Nay) - Việt Nam đã thực hiện thành công quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới, đặc biệt là kết quả nổi bật trong 5 năm gần đây, đã khẳng định đường lối phát triển đúng đắn và khả năng điều hành hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động sâu sắc.

Ông Veeramalla Anjaiah, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) có trụ sở tại Jakarta, Indonesia, đã đưa ra nhận định trên trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-25/1/2026.

Theo ông Veeramalla Anjaiah, Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và chủ nghĩa bảo hộ quay trở lại, việc Việt Nam duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế cao và mở rộng hội nhập quốc tế là một thành tựu đáng chú ý đối với các quốc gia đang phát triển.

Đánh giá về chặng đường 40 năm Đổi mới, ông Veeramalla Anjaiah cho rằng Việt Nam đã thực hiện thành công quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Ông nhấn mạnh: “Việt Nam là ví dụ điển hình cho thấy cải cách từng bước, ổn định chính trị và tầm nhìn dài hạn có thể tạo ra tăng trưởng bền vững và bao trùm.”

Nhà nghiên cứu của CSEAS đặc biệt ấn tượng với các kết quả kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Theo ông, mức tăng trưởng kinh tế bình quân 6,3%/năm, cùng với mức tăng 8,02% trong năm 2025, đã đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế năng động nhất thế giới. Quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt hơn 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, các con số ấn tượng như kim ngạch thương mại đạt khoảng 930 tỷ USD trong năm 2025 cùng sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch với hơn 21,5 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và dòng chảy đầu tư khu vực.

Không chỉ tăng trưởng kinh tế, ông Veeramalla Anjaiah cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể về phát triển con người và an sinh xã hội. Việc giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 1,3%, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 95% dân số, cùng với việc Chỉ số Phát triển Con người (HDI) tăng lên 0,766, là những minh chứng rõ ràng cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm.

Những thành tựu này là kết quả của sự lãnh đạo nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Trên bình diện đối ngoại, ông Veeramalla Anjaiah nhận định Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là đối tác ổn định, đáng tin cậy và có trách nhiệm, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Vị thế quốc gia không ngừng được nâng cao thông qua chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và sự tham gia chủ động vào các cơ chế toàn cầu.

Nhà nghiên cứu của CSEAS đánh giá cao chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định của Việt Nam, cho phép Việt Nam duy trì quan hệ cân bằng với các nước lớn, đồng thời củng cố vai trò là đối tác ổn định và đáng tin cậy trong khu vực.

Theo ông, mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện mà Việt Nam xây dựng đã góp phần nâng cao vị thế quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Ông Veeramalla Anjaiah bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội Đảng XIV sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược đúng đắn, giúp Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội mới, vượt qua thách thức và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, tiến tới quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Ông nhấn mạnh: “Những gì đã đạt được trong bốn thập niên qua cho thấy Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin bước vào một kỷ nguyên phát triển mới”.