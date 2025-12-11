VietinBank mở bán kho tài khoản số đẹp siêu VIP

(Ngày Nay) - VietinBank chính thức ra mắt kho tài khoản số đẹp siêu VIP – lựa chọn dành cho những khách hàng ưu tú, khẳng định đẳng cấp vượt trội. Sở hữu tài khoản số đẹp siêu VIP không chỉ là sở hữu một dãy số quý giá và ý nghĩa, khách hàng còn được tự động thăng hạng trở thành KHƯT Elite của VietinBank, được tận hưởng hệ sinh thái dịch vụ và những ưu đãi đẳng cấp nhất.

Mỗi tài khoản số đẹp thuộc Kho siêu VIP đều đã được chọn lọc kỹ lưỡng, ngoài đem lại ý nghĩa to lớn về phong thủy và thịnh vượng, còn là Kho số 3 Nhất: Độc nhất- Đẹp nhất – Duy nhất của VietinBank được cất giữ sau nhiều năm sáng tạo.

Khi sở hữu tài khoản siêu VIP, khách hàng còn được hưởng những đặc quyền đi kèm vô cùng hấp dẫn:

· Tặng miễn phí 01 tài khoản số đẹp VietinBank trị giá lên tới 50 triệu đồng.

· Đặc quyền sân bay: tận hưởng dịch vụ Làm thủ tục nhanh, sử dụng phòng chờ thương gia không giới hạn + 6 lượt khách đi cùng tại các sân bay trên toàn cầu.

· Ưu đãi đặc quyền tại Vietnam Airlines, cùng hàng loạt quà tặng và điểm thưởng Loyalty hấp dẫn.

· Tặng 6 lượt chơi Golf miễn phí tại các sân Golf hàng đầu Việt Nam.

· Miễn phí thường niên trọn đời, hoàn tiền đến 10% khi thanh toán Golf, nghỉ dưỡng, khách sạn bằng thẻ tín dụng VietinBank.

· Miễn 100% nhiều loại phí, tỷ giá… và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác về phí thẻ, bảo hiểm, sản phẩm đầu tư.

· Ưu đãi lãi suất vượt trội:

- Cộng thêm 0,3–0,6%/năm khi gửi tiết kiệm.

- Giảm đến 1%/năm khi vay vốn.

Kho tài khoản số đẹp siêu VIP được VietinBank mở bán đợt này có số lượng giới hạn. Hãy nhanh tay lựa chọn con số mang dấu ấn riêng của bạn, mang lại nhiều may mắn, tài lộc và tận hưởng những đặc quyền tài chính đỉnh cao cùng VietinBank!

Để biết thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868; Email: contact@vietinbank.vn.