Vinmec Times City trở thành “cái nôi” của Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam chính thức được thành lập, giữ cương vị Chủ tịch là PGS.TS.BS Đoàn Mai Phương, Trưởng chuyên khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Hà Nội.
Sự ra đời của Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa một trong những chủ trương quan trọng Chính phủ được nêu ra trong “Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đó là làm chậm sự tiến triển kháng thuốc, ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của các vi sinh vật kháng thuốc, bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, Hội còn góp phần đảm bảo các thuốc kháng vi sinh vật luôn sẵn có và được sử dụng hợp lý để điều trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, giúp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City được chọn là trụ sở của Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam, đánh dấu sự công nhận về năng lực chuyên môn và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế. Với trang thiết bị xét nghiệm đồng bộ, hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu, Vinmec không chỉ là nơi đặt nền móng cho sự ra đời của Hội mà còn trực tiếp hỗ trợ Bộ Y tế trong việc phân tích số liệu và công bố báo cáo giám sát quốc gia về kháng thuốc hàng năm, góp phần quan trọng vào chiến lược phòng chống dịch bệnh thầm lặng tại Việt Nam.

Vinmec Times City trở thành “cái nôi” của Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam ảnh 1

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: “Với trách nhiệm của một hệ thống y tế tiên phong, Vinmec cam kết đồng hành chặt chẽ cùng Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam trong mọi hoạt động chuyên môn và nghiên cứu. Chúng tôi sẵn sàng huy động nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy các chuẩn mực chất lượng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống kháng kháng sinh trên phạm vi toàn quốc”.

Theo PGS.TS.BS Đoàn Mai Phương, Trưởng chuyên khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Chủ tịch Hội vi sinh lâm sàng Việt Nam, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng thuốc rất cao với các vi khuẩn đa kháng gây khó khăn cho điều trị. Nhận thức rõ thách thức này, Việt Nam đã sớm trở thành một trong 6 nước đầu tiên thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng thuốc. Nỗ lực này được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và ghi nhận như một đóng góp quan trọng cho cuộc chiến toàn cầu chống kháng thuốc.

Cũng theo Chủ tịch Hội vi sinh lâm sàng Việt Nam, chuyên ngành vi sinh lâm sàng đóng vai rất trò quan trọng phòng chống kháng kháng sinh. Bởi để phát hiện được vi sinh vật kháng thuốc, các bệnh viện cần phải có phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng đảm bảo chất lượng. Kết quả kháng sinh đồ là bằng chứng để lựa chọn kháng sinh điều trị hiệu quả, tránh lạm dụng và giảm lan truyền kháng thuốc giữa các vi sinh vật.

Vinmec Times City trở thành “cái nôi” của Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam ảnh 2

“Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam sẽ là tổ chức cao nhất về chuyên môn của chuyên ngành Vi sinh lâm sàng, thống nhất, chuẩn hóa quy định, quy trình chuyên môn, hướng dẫn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc tế”, PGS.TS Đoàn Mai Phương khẳng định.

Hệ thống Giám sát Toàn cầu về Kháng kháng sinh và Sử dụng kháng sinh thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO-GLASS) khuyến cáo mỗi quốc gia cần có nhiều phòng xét nghiệm tham chiếu hội nhập quốc tế để đảm bảo dữ liệu tin cậy và hỗ trợ mạng lưới quốc gia. Theo định hướng này, Vinmec đặt mục tiêu xây dựng phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia về kháng kháng sinh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

