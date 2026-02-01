Vở cải lương tâm lý xã hội “Cây lẻ bạn” trở lại sàn diễn

(Ngày Nay) -Tuy là tác phẩm dự thi và đạt giải cao tại Liên hoan Cải lương toàn quốc nhưng mãi đến nay, vở diễn “Cây lẻ bạn” mới chính thức được công diễn giới thiệu với khán giả mộ điệu.
Cây lẻ bạn là vở cải lương hiếm hoi có hình tượng người phụ nữ đầy phá cách, không theo chuẩn mực thông thường - Ảnh: Minh Khang
Cây lẻ bạn là vở cải lương hiếm hoi có hình tượng người phụ nữ đầy phá cách, không theo chuẩn mực thông thường - Ảnh: Minh Khang

Tối 31/1, Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã giới thiệu vở cải lương Cây lẻ bạn (tác giả: Nguyễn Thu Phương, chuyển thể: Hoàng Song Việt, đạo diễn: Điền Trung) đến khán giả mộ điệu. Khá lâu rồi, một vở cải lương tâm lý xã hội mới trở lại sàn diễn.

Vở cải lương tâm lý xã hội “Cây lẻ bạn” trở lại sàn diễn ảnh 1

Nhân vật Uyển (NSƯT Thu Vân) có cách sống đầy bản năng, vị kỷ - Ảnh: Minh Khang

Cây lẻ bạn vốn là vở cải lương nổi tiếng trên sân khấu Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vào những năm 2000. Vở diễn có nội dung khác biệt, thậm chí là táo bạo trên sân khấu cải lương lúc ấy và cả đến hôm nay.

Là người chuyển thể cải lương cho kịch bản, soạn giả Hoàng Song Việt cũng bất ngờ trước ngòi bút quá cá tính của tác giả Nguyễn Thu Phương khi thể hiện các nhân vật quá phá cách. “Đặc biệt là nhân vật nữ chính với quan niệm sống quá bản năng gần như nằm ngoài khuôn khổ các nhân vật nữ truyền thống của sân khấu cải lương. Dạng nhân vật này cũng không hề phổ biến ở nghệ thuật Việt Nam” – soạn giả Hoàng Song Việt cho biết.

Vở cải lương tâm lý xã hội “Cây lẻ bạn” trở lại sàn diễn ảnh 2

Vở diễn truyền tải thông điệp hiện đại: đời sống hôn nhân cần có tình yêu và sự hòa hợp về tinh thần chứ không thể chỉ vì ơn nghĩa, cả nể - Ảnh: Minh Khang

Đó là điều rất khó khăn cho việc chuyển thể và dàn dựng tác phẩm nhưng cũng gợi cảm hứng sáng tạo rất nhiều. Soạn giả Hoàng Song Việt cho biết, đây là một trong những kịch bản ông cảm thấy rất thích khi chuyển thể, phần lời ca được chăm chút rất mượt mà.

Sau bản dựng tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với dàn nghệ sĩ danh tiếng là cố NSND Diệp Lang, NSƯT Cẩm Tiên, các nghệ sĩ Bảo Anh, Dương Thanh, Quốc Kiệt, Lệ Thu Thảo, Cây lẻ bạn còn được thực hiện cho chương trình Sân khấu truyền hình, quay video cải lương.

Vở cải lương tâm lý xã hội “Cây lẻ bạn” trở lại sàn diễn ảnh 3

Tâm lý các nhân vật của Cây lẻ bạn được cho là gần với kịch nói, điện ảnh hơn là cải lương - Ảnh: Minh Khang

Sau nhiều năm, nghệ sĩ Điền Trung quyết định tái dựng Cây lẻ bạn với hơi thở thời đại mới để tham gia Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 (tại Cần Thơ). “Liên hoan Cải lương toàn quốc là ngày hội lớn mà nghệ sĩ nào cũng muốn tham gia nhưng tác phẩm dự liên hoan chính thức thì không thể đủ chỗ cho lực lượng diễn viên đông đảo của Nhà hát. Nhận thấy, Nhà hát vẫn còn nhiều diễn viên trẻ và có năng lực nên tôi quyết định dàn dựng vở diễn này để các bạn có cơ hội cọ xát, thi thố, chung vui trong ngày hội nghề cải lương” – nghệ sĩ Điền Trung, phụ trách Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, chia sẻ.

Với dàn diễn viên đồng đều, trẻ trung và giàu khát vọng, gồm có: NSƯT Thu Vân, các nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo, Nhật Nguyên, Trọng Hiếu, Trúc Phương, Diệp Duy, Cây lẻ bạn đã gây bất ngờ khi đạt huy chương bạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024.

Vở cải lương tâm lý xã hội “Cây lẻ bạn” trở lại sàn diễn ảnh 4

Cây lẻ bạn lấy bối cảnh miền Tây sông nước - Ảnh: Minh Khang

“Tôi nghĩ, Cây lẻ bạn ghi điểm bởi một hình thức mộc mạc và đúng chất cải lương, điều mà nhiều vở diễn quy mô, hoành tráng không có. Cùng với đó là sự nỗ lực của dàn diễn viên tuy không quá xuất sắc nhưng nhiệt tình, hợp vai và nhất là ca hay” – Điền Trung chia sẻ.

Minh Khang
