WHO tái khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/12 cho biết các đánh giá khoa học mới nhất tiếp tục khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và rối loạn phổ tự kỷ. Kết luận này phù hợp với đánh giá đã được đưa ra từ cách đây hơn 20 năm.
WHO tái khẳng định không có mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ

Ủy ban Cố vấn toàn cầu của WHO về an toàn vaccine đã xem xét hai tổng quan hệ thống, bao gồm các nghiên cứu được công bố trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 8/2025. Các tổng quan này xem xét cả nhóm vaccine nói chung và những loại có chứa chất bảo quản gốc thủy ngân thiomersal. Một số ý kiến từng cho rằng thiomersal có thể liên quan tới chứng tự kỷ, song các nghiên cứu khoa học đã nhiều lần bác bỏ quan điểm này.

Theo ủy ban, mối liên hệ giữa vaccine và rối loạn phổ tự kỷ chỉ được xem xét khi nhiều nghiên cứu chất lượng cao lặp lại cùng một kết quả và chứng minh được sự liên quan một cách rõ ràng bằng số liệu rằng vaccine và tình trạng sức khỏe nói trên có liên quan đến nhau.

Theo WHO, trong số 31 nghiên cứu được phân tích, 20 nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào về mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ. Trong khi đó, 11 nghiên cứu còn lại tuy nêu ra khả năng có liên hệ nhưng ủy ban đánh giá các nghiên cứu này có nhiều sai sót lớn về phương pháp thực hiện nghiên cứu và có nguy cơ thiên lệch ở mức cao.

Trước đó, một số ý kiến ở Mỹ trong đó có Bộ trưởng Y tế nước này Robert F. Kennedy Jr. cho rằng vaccine cho trẻ em là nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ.

Hồi tháng 3 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu bổ sung để đánh giá liệu vaccine có liên quan tới chứng tự kỷ hay không.

PV
WHO vaccine tự kỷ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
Trung Quốc công bố chủ đề và các ưu tiên cho APEC 2026
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, tại Hội nghị quan chức cấp cao không chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (ISOM), Trung Quốc đã đề xuất 3 nội dung ưu tiên là "mở cửa, đổi mới và hợp tác", đồng thời xác định chủ đề của APEC năm 2026 là "Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam giành HCV đầu tiên
(Ngày Nay) - Trưa 12/12, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16 - 14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, qua đó giành huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.
ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone
ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone
(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple, ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
Năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp
(Ngày Nay) - Chiều 11/12, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi Đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.