Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(Ngày Nay) - Tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan để rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tình hình xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao, bố trí nguồn vốn cho các dự án đường sắt.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo Nghị quyết 187/2025/QH15 của Quốc hội, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài khoảng 419 km, điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tại Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, TP Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới hơn 203.000 tỷ đồng. Dự án đã tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng đồng loạt tại 20 địa phương có tuyến đi qua, chuẩn bị tốt cho giai đoạn thi công quy mô lớn dự kiến từ năm 2026, bảo đảm tiến độ khởi công vào ngày 19/12/2025.

Dự án nhằm xây dựng một tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa và liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tăng cường kết nối mạng lưới đường sắt trong nước và khu vực; gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Việc triển khai hiệu quả tuyến đường sắt này sẽ góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết đã đề ra, tạo bước đột phá trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan với những tiến triển tích cực; giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động triển khai các công việc viên quan đất đai, rừng, môi trường với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng phối hợp với phía Trung Quốc chuẩn bị cuộc họp Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, việc chuẩn bị phải rất cụ thể, trong đó có lựa chọn tư vấn.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để khởi công dự án dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong tháng 10 theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ttong các công việc liên quan hướng tuyến, đất đai, rừng, môi trường, phối hợp với các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng theo Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng cũng có các chỉ đạo về bố trí nguồn vốn cho dự án, gồm chủ động nguồn đầu tư công, đề xuất nguồn vốn vay (trong đó có nguồn vốn từ Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á); thiết kế kỹ thuật…

Nhấn mạnh tinh thần “không có gì là không thể”, phân công phải “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực cụ thể liên quan, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan báo cáo hằng tuần về các công việc được giao; với những khó khăn, vướng mắc thì giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.