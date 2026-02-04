Xây dựng bộ nhận diện Quốc gia quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài

(Ngày Nay) - Truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài không chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền đơn thuần mà là công cụ mềm có ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước.

Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 lần đầu tiên đặt ra yêu cầu xây dựng thông điệp và bộ nhận diện hình ảnh quốc gia thống nhất ở tầm chiến lược.

Đây là nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Trên cơ sở đó, hình ảnh Việt Nam không còn được truyền thông theo cách phân tán, rời rạc theo từng lĩnh vực hay từng cơ quan, mà được định vị tổng thể, nhất quán, đồng thời linh hoạt thích ứng với từng thị trường, từng khu vực và từng nhóm công chúng quốc tế.

Đó là điểm mới quan trọng của Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo Quyết định số 173/QĐ-TTg mới được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Chiến lược hướng tới xây dựng và lan tỏa hình ảnh Việt Nam là quốc gia ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, giàu bản sắc văn hóa, có khát vọng đổi mới sáng tạo, môi trường đầu tư-kinh doanh hấp dẫn, là điểm đến an toàn, thân thiện và là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Con người Việt Nam với các giá trị hiện đại nhưng giàu truyền thống, sáng tạo nhưng giàu tính nhân văn, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là trung tâm trong chiến lược truyền thông hình ảnh quốc gia.

Theo đó, Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có hình ảnh và thương hiệu mạnh, được cộng đồng quốc tế nhận diện rõ nét và tích cực; phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Nội dung truyền thông phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, hấp dẫn, phong phú về hình thức, phù hợp với từng nhóm công chúng mục tiêu. Việc kết hợp hài hòa giữa truyền thông truyền thống và truyền thông số, giữa quảng bá trực tiếp và trực tuyến được coi là hướng đi chủ đạo nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới.

Cùng với đó, Chiến lược đề cao việc ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quá trình truyền thông hình ảnh quốc gia, từ nghiên cứu công chúng, xây dựng thông điệp, tổ chức sản xuất nội dung đến phân phối và đo lường hiệu quả. Việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông số quốc gia được xác định là giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao năng lực chủ động, khả năng thích ứng và hiệu quả lâu dài của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Một nội dung xuyên suốt khác của Chiến lược là phát huy vai trò tham gia của toàn xã hội trong truyền thông hình ảnh quốc gia.

Bên cạnh vai trò nòng cốt của các cơ quan Đảng và Nhà nước, doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sỹ, cộng đồng sáng tạo và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được khuyến khích tham gia lan tỏa hình ảnh Việt Nam thông qua chính trải nghiệm, uy tín và tiếng nói của mình. Việc tăng cường phối hợp liên ngành, thúc đẩy hợp tác công-tư và huy động đồng bộ các nguồn lực xã hội được coi là yếu tố quan trọng để tạo sức lan tỏa rộng khắp và bền vững cho hình ảnh quốc gia.

Chiến lược cũng xác định đầu tư phát triển nguồn nhân lực truyền thông hình ảnh quốc gia là yếu tố then chốt, hướng tới xây dựng đội ngũ làm truyền thông có năng lực truyền thông quốc tế, truyền thông số, đa ngôn ngữ, có khả năng thích ứng với môi trường truyền thông toàn cầu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn mới.

Việc ban hành Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện quyết tâm chính trị cao của Chính phủ trong việc đưa truyền thông hình ảnh quốc gia trở thành một trụ cột mềm quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam trên trường quốc tế, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển đất nước trong dài hạn.