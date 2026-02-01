Hòa nhạc Ánh sáng lan tỏa thông điệp về năm mới tốt đẹp và tràn đầy niềm tin

(Ngày Nay) - Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 với chủ đề “Ánh sáng rực rỡ”.
Hòa nhạc Ánh sáng lan tỏa thông điệp về năm mới tốt đẹp và tràn đầy niềm tin

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội…

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết: Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 lấy cảm hứng từ niềm tin tưởng và kỳ vọng to lớn lan tỏa từ thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn hàm chứa thông điệp văn hóa sâu sắc. Tên gọi chương trình là Hòa nhạc Ánh sáng, bởi ánh sáng là biểu tượng của chân lý, sự dẫn dắt tiên phong, là ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng – ngọn đuốc soi đường đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian khó để có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Đó còn là ánh sáng của di sản và bản sắc văn hóa, nơi Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại, xứng danh là Thành phố Sáng tạo, Thành phố vì Hòa bình. Đó cũng là ánh sáng của tương lai, nơi mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ với trí tuệ và bản lĩnh đã sẵn sàng hội nhập, thắp lên ngọn lửa rực rỡ, đưa đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu…

Hòa nhạc Ánh sáng quy tụ dàn nghệ sĩ được công chúng yêu mến như các ca sĩ Lam Trường, Trúc Nhân, ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, Đông Hùng, Hoàng Quyên cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn Nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và người dẫn chương trình Thanh Thanh Huyền. Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ với nhiều phong cách trình diễn đã tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa cho chương trình.

Công chúng được thưởng thức nhiều tác phẩm âm nhạc như “Lá cờ Đảng”; “Cung đàn Mùa Xuân”; “Em là mầm non của Đảng”; “Bài ca Hồ Chí Minh”; “Kỷ nguyên hòa ca”… Sân khấu được dàn dựng công phu, đẹp mắt với hệ thống ánh sáng, đèn màu lung linh, hài hòa với các nghệ sĩ tạo nên không gian nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc đã thu hút sự theo dõi, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 đã góp phần lan tỏa thông điệp về một đất nước tự tin bước vào tương lai, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, niềm hy vọng được tiếp nối, mở ra một năm mới rực rỡ, tốt đẹp và tràn đầy niềm tin.

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.