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Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 19/6, thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Theo quyết định xử phạt, cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách.Trước đó, ngày 4/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ số sách trên thị trường, đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/6/2026, để bảo đảm việc thực hiện được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi; đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Việc xử lý nghiêm vụ việc thể hiện quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động xuất bản; đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản, nhà xuất bản và đội ngũ làm công tác xuất bản; góp phần nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản.

PV
Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ xử phạt

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Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn
(Ngày Nay) - Ngày 19/6, thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
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