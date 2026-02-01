"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo

(Ngày Nay) - Chương trình thường niên “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia lần thứ 9 - Gala Chào Xuân 2026" đã được tổ chức thành công vào ngày 1/2/2026.

Chương trình “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia” là hoạt động thường niên mang đậm ý nghĩa nhân văn, được Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phối hợp với Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực tổ chức suốt 9 năm qua, với mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tại chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” lần thứ 9, Ban tổ chức vinh dự đón tiếp đại biểu Quốc hội cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đó là: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV. TS Bùi Thế Đức, PCT Hội đồng lý luận phê bình văn hóa nghệ thuật Trung ương, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. NSND Vương Duy Biên - Chủ tich Hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam…

Về phía ban tổ chức có bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực - Trưởng ban tổ chức, cũng là người sáng lập chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” và duy trì suốt 9 năm qua. Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài nhân lực, nguyên Chánh thanh tra Bộ quốc phòng. Ông Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và phát triển. Thạc sĩ Trần Quang Việt - Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bà Chử Thị Thu Hoài - Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Lương y Đào Quang Lam - Phó CT Hội đồng khoa học khu vực Tây Nguyên - PCT Chi hội Đông y Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. TS danh dự, thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc, cử nhân quản trị Đông y, lương y Nguyễn Phúc Hưng - GĐ chi nhánh Viện tại TP HCM, CT HĐKH khu vực phía Nam, PCT Chi hội Đông y, Viện Phát triển văn hóa và chắm sóc sức khỏe cộng đồng. Lương y Nguyễn Trung Hái - PCT HĐKH khu vực phía Bắc, PCT Chi hội Đông y, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. TS danh dự thầy thuốc đông y tiêu biểu toàn quốc, lương y Nguyễn Văn Tuấn - PCT Hội Đông y Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Chương trình còn có sự góp mặt đông đảo của hơn 200 khách mời là những mạnh thường quân hết lòng với các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trên mọi miền Tổ quốc.

Theo ông Lại Đức Hồng – Ban tổ chức: “Những năm qua, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực, đã Phối kết hợp với Đoàn đại biểu QH tỉnh Bình Phước, Đoàn đại biểu QH tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Tuyên Quang… , Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc tỉnh Long An, Ban từ thiện Phân ban Tây y TW GHPGVN cùng các chư tôn đức tăng, ni phật tử, các doanh nhân, doanh nghiệp, các thầy thuốc, lương y… là cán bộ, thành viên, cộng tác viên của Viện, đã tổ chức được nhiều chương trình; Khám chữa bệnh trong Chương trình “Còn mãi với thời gian, Tri ân ngày 27/7”, trao nhà tình thương, tặng quà từ thiện, tặng xe đạp, trao quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, tại một số tỉnh trên cả nước, số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện trao quà Tết tại các xã vùng biên giới tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) – nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo đó, đoàn sẽ trao 2.200 phần quà, 50 chiếc xe đạp... với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng cho người nghèo các xã: Nha Bích, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đa Kia, Đak Ơ, Bù Gia Mập và các phường: Chơn Thành, Minh Hưng, An Lộc, Bình Long.

Trước đó, ngày 25/1/2026, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia lần thứ 9 – Gala Chào Xuân 2026" là dịp ý nghĩa để Ban Tổ chức tổ chức gặp mặt đầu năm, giao lưu, tri ân các nhà hảo tâm tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động vì cộng đồng. Tại đây, hàng trăm phần quà lưu niệm của Đại biểu Quốc hội đã được trao cho các nhà hoạt động xã hội tiêu biểu trong công tác từ thiện xã hội vì cộng đồng cùng chứng nhận “Tấm gương điển hình trong công tác từ thiện an sinh xã hội”.

“Việc huy động sức mạnh cộng đồng không chỉ là để hỗ trợ vật chất, mà còn là để trao đi hơi ấm tình người, giúp những gia đình khó khăn cảm thấy mình không đơn độc. Mỗi bàn tay nắm lấy một bàn tay, để Tết thực sự là mùa của yêu thương và sự tử tế lan tỏa”, ông Lại Đức Hồng khẳng định.

Là người bạn đồng hành bền bỉ của chương trình “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia”, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV luôn đau đáu một niềm tin: Hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi được sẻ chia. Nhìn vào bức tranh phát triển của đất nước, ông không khỏi xúc động khi nghĩ về những góc khuất còn nghèo khó nơi vùng sâu, vùng xa. Theo ông, mỗi sự đóng góp của cộng đồng lúc này chính là một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm những căn nhà đơn sơ và thắp lên hy vọng cho những người dân đang lo toan cơm áo. Đó không chỉ là từ thiện, mà là nghĩa đồng bào thiêng liêng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trong sáng ngày 1/2, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và thăm quan tòa nhà Quốc hội trước khi bước vào Chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9 - Gala Chào Xuân 2026" diễn ra tại Hội trường Văn phòng Quốc hội.