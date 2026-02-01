"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo

Lê Hà In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chương trình thường niên “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia lần thứ 9 - Gala Chào Xuân 2026" đã được tổ chức thành công vào ngày 1/2/2026.
Ban tổ chức trao quà tri ân các đại biểu, khách mời tham gia chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9
Ban tổ chức trao quà tri ân các đại biểu, khách mời tham gia chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9

Chương trình “Xuân ấm áp – Tết sẻ chia” là hoạt động thường niên mang đậm ý nghĩa nhân văn, được Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng phối hợp với Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài, Nhân lực tổ chức suốt 9 năm qua, với mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tại chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” lần thứ 9, Ban tổ chức vinh dự đón tiếp đại biểu Quốc hội cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đó là: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV. TS Bùi Thế Đức, PCT Hội đồng lý luận phê bình văn hóa nghệ thuật Trung ương, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. NSND Vương Duy Biên - Chủ tich Hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam…

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu QH khóa VX đến dự
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 2
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 3

Các khách mời danh dự tham gia chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 4

Các khách mời danh dự tham gia chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9

Về phía ban tổ chức có bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực - Trưởng ban tổ chức, cũng là người sáng lập chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” và duy trì suốt 9 năm qua. Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài nhân lực, nguyên Chánh thanh tra Bộ quốc phòng. Ông Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và phát triển. Thạc sĩ Trần Quang Việt - Phó Viện trưởng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bà Chử Thị Thu Hoài - Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Lương y Đào Quang Lam - Phó CT Hội đồng khoa học khu vực Tây Nguyên - PCT Chi hội Đông y Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. TS danh dự, thầy thuốc Đông y tiêu biểu toàn quốc, cử nhân quản trị Đông y, lương y Nguyễn Phúc Hưng - GĐ chi nhánh Viện tại TP HCM, CT HĐKH khu vực phía Nam, PCT Chi hội Đông y, Viện Phát triển văn hóa và chắm sóc sức khỏe cộng đồng. Lương y Nguyễn Trung Hái - PCT HĐKH khu vực phía Bắc, PCT Chi hội Đông y, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. TS danh dự thầy thuốc đông y tiêu biểu toàn quốc, lương y Nguyễn Văn Tuấn - PCT Hội Đông y Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Chương trình còn có sự góp mặt đông đảo của hơn 200 khách mời là những mạnh thường quân hết lòng với các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trên mọi miền Tổ quốc.

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 5

Ông Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa và phát triển
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 6

Bà Lê Thị Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực - Trưởng ban tổ chức, cũng là người sáng lập chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia”

Theo ông Lại Đức Hồng – Ban tổ chức: “Những năm qua, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực, đã Phối kết hợp với Đoàn đại biểu QH tỉnh Bình Phước, Đoàn đại biểu QH tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Tuyên Quang… , Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc tỉnh Long An, Ban từ thiện Phân ban Tây y TW GHPGVN cùng các chư tôn đức tăng, ni phật tử, các doanh nhân, doanh nghiệp, các thầy thuốc, lương y… là cán bộ, thành viên, cộng tác viên của Viện, đã tổ chức được nhiều chương trình; Khám chữa bệnh trong Chương trình “Còn mãi với thời gian, Tri ân ngày 27/7”, trao nhà tình thương, tặng quà từ thiện, tặng xe đạp, trao quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, tại một số tỉnh trên cả nước, số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 7

9 năm qua, Ban tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" đã trao hàng triệu phần quà cho người nghèo với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện trao quà Tết tại các xã vùng biên giới tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) – nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo đó, đoàn sẽ trao 2.200 phần quà, 50 chiếc xe đạp... với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng cho người nghèo các xã: Nha Bích, Tân Quan, Tân Hưng, Tân Khai, Minh Đức, Lộc Hưng, Lộc Ninh, Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Quang, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Phú Nghĩa, Đa Kia, Đak Ơ, Bù Gia Mập và các phường: Chơn Thành, Minh Hưng, An Lộc, Bình Long.

Trước đó, ngày 25/1/2026, Ban tổ chức đã trao 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia lần thứ 9 – Gala Chào Xuân 2026" là dịp ý nghĩa để Ban Tổ chức tổ chức gặp mặt đầu năm, giao lưu, tri ân các nhà hảo tâm tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động vì cộng đồng. Tại đây, hàng trăm phần quà lưu niệm của Đại biểu Quốc hội đã được trao cho các nhà hoạt động xã hội tiêu biểu trong công tác từ thiện xã hội vì cộng đồng cùng chứng nhận “Tấm gương điển hình trong công tác từ thiện an sinh xã hội”.

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 8
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 9
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 10
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 11
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 12
"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 13

Một số hình ảnh trao quà tri ân cho các mạnh thường quân tại chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9

“Việc huy động sức mạnh cộng đồng không chỉ là để hỗ trợ vật chất, mà còn là để trao đi hơi ấm tình người, giúp những gia đình khó khăn cảm thấy mình không đơn độc. Mỗi bàn tay nắm lấy một bàn tay, để Tết thực sự là mùa của yêu thương và sự tử tế lan tỏa”, ông Lại Đức Hồng khẳng định.

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 14

Ban tổ chức và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình "Xuân ấm áp Tết sẻ chia lần thứ 9 - Gala Chào Xuân 2026"

Là người bạn đồng hành bền bỉ của chương trình “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia”, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV luôn đau đáu một niềm tin: Hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi được sẻ chia. Nhìn vào bức tranh phát triển của đất nước, ông không khỏi xúc động khi nghĩ về những góc khuất còn nghèo khó nơi vùng sâu, vùng xa. Theo ông, mỗi sự đóng góp của cộng đồng lúc này chính là một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm những căn nhà đơn sơ và thắp lên hy vọng cho những người dân đang lo toan cơm áo. Đó không chỉ là từ thiện, mà là nghĩa đồng bào thiêng liêng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Trong sáng ngày 1/2, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và thăm quan tòa nhà Quốc hội trước khi bước vào Chương trình "Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" lần thứ 9 - Gala Chào Xuân 2026" diễn ra tại Hội trường Văn phòng Quốc hội.

"Xuân ấm áp - Tết sẻ chia" - 9 năm nỗ lực vì cái Tết đủ đầy cho người nghèo ảnh 15
Lê Hà
Xuân ấm áp - Tết sẻ chia Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tết 2026 người nghèo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO
(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam
(Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên
(Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.
Ảnh minh hoạ.
TP HCM: Rà soát dữ liệu học sinh phục vụ tuyển sinh đầu cấp trực tuyến
(Ngày Nay) - Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp theo hình thức trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3/2-3/3, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để kiểm tra và xác nhận thông tin học sinh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho các đồng chí Lê Minh Trí (bên trái) và Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Bộ Chính trị quyết định phân công, bổ nhiệm cán bộ
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Học sinh TP Hồ Chí Minh trong một buổi tư vấn hướng nghiệp.
Chuyển đổi giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực TP HCM
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học và tăng mạnh người học các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.