100% xã, phường hoàn thành rút kinh phí chi quà mừng ngày Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Ngày 2/9 Kho bạc Nhà nước cho biết đến 17h ngày 2/9, 100% xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến công dân.

Trước đó, Bộ Tài chính có Công văn hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức là: Chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên Ứng dụng định danh điện tử (VneID) hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức (trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VneID).

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Thời gian trao, nhận quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9. Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí về các địa phương để thực hiện nhiệm vụ tặng quà cho công dân đầy ý nghĩa này.

Để đảm bảo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính được thực thi nghiêm túc và hiệu quả, trong ngày 29/8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã có Công điện yêu cầu Giám đốc các khu vực chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước bố trí cán bộ làm xuyên kỳ nghỉ Lễ, khẩn trương hỗ trợ các đơn vị trong việc tiếp nhận và phân bổ dự toán; tiếp nhận và xử lý ngay hồ sơ chi của các UBND xã, đảm bảo các đơn vị triển khai nhanh nhất, sớm nhất việc trao quà tặng Tết Độc lập đến tay từng người dân.