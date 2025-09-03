Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội

Những công dân nhí chào đời trong ngày hội non sông (Ngày Nay) - Ngay khoảnh khắc 0 giờ 2 phút ngày 2/9, một bé trai nặng 3,3kg cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình và sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ bác sỹ.

Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn sau vụ hoả hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Ngày Nay) - Trước nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ việc hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa qua, ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Chỉ thị 6/CT-BXD về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nga: Phát hiện vật liệu sinh học điều trị vết thương (Ngày Nay) - Công nghệ vi nang polymer giúp vết thương mau liền, ít để lại sẹo, rút ngắn thời gian nằm viện.

Liên minh châu Âu "lập đỉnh” chi tiêu quốc phòng trong năm 2025 (Ngày Nay) - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU tuyên bố: “Châu Âu đang chi số tiền kỷ lục cho quốc phòng để bảo vệ người dân của chúng ta, và chúng ta sẽ không dừng lại ở đó.”

Một tuần chống lũ tại "vùng rốn lũ" của Thủ đô (Ngày Nay) - Gần một tuần kể từ khi nước sông Bùi dâng cao do ảnh hưởng bão số 5, hàng trăm hộ dân vùng “rốn lũ” ngoại thành Hà Nội vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội), nhiều tuyến đường, ngõ xóm vẫn chìm trong nước, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nghĩa tình quân dân xúc động giữa ngày hội lớn của non sông (Ngày Nay) - Sau những nghi thức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã lan tỏa ra nhiều tuyến phố Thủ đô. Dù đội hình của các khối và dàn khí tài vẫn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ấn tượng đọng lại sâu đậm nhất chính lại là những khoảnh khắc nghĩa tình quân dân thắm thiết, đầy cảm xúc.

Đại lễ A80: Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời (Ngày Nay) - Trong ca trực từ 22 giờ ngày 1/9 đến hết trưa 2/9, đã có 1.315 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe cần sự hỗ trợ chăm sóc y tế, 113 trường hợp nặng được chuyển đến các bệnh viện.

Lần đầu tiên khí tài công nghệ cao của Viettel tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 (Ngày Nay) - Ngày 2/9/2025, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), hàng loạt các khí tài công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vinh dự lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Ba Đình.

Nghệ sỹ tham gia diễu hành: Niềm tự hào dâng trào khơi gợi khát vọng cống hiến (Ngày Nay) - Niềm tự hào, vinh dự của các nghệ sỹ khi tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh như ngọn lửa thắp lên khát vọng cống hiến, viết tiếp những trang sử vàng son cho dân tộc.