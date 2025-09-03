Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Tối 2/9, người dân Hà Nội được thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Điểm bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Minh Quyết
Người dân Thủ đô thưởng thức màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Anh
Màn trình diễn pháo hoa tại Hồ Tây, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Lê Đông
Điểm xem pháo hoa trong Lễ Độc lập nhìn ra mặt hồ Hoàn Kiếm và cầu Thê Húc. Ảnh: Hoàng HIếu
Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Minh Quyết
NHững màn pháo hoa rực rỡ càng làm tăng niềm vui, niềm phấn khởi trong ngày đại lễ của người dân. Ảnh Lê Đông
(Ngày Nay) - Trước nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ việc hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa qua, ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Chỉ thị 6/CT-BXD về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
(Ngày Nay) - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU tuyên bố: “Châu Âu đang chi số tiền kỷ lục cho quốc phòng để bảo vệ người dân của chúng ta, và chúng ta sẽ không dừng lại ở đó.”
(Ngày Nay) - Gần một tuần kể từ khi nước sông Bùi dâng cao do ảnh hưởng bão số 5, hàng trăm hộ dân vùng “rốn lũ” ngoại thành Hà Nội vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Tại xã Xuân Mai (TP Hà Nội), nhiều tuyến đường, ngõ xóm vẫn chìm trong nước, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
(Ngày Nay) - Sau những nghi thức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã lan tỏa ra nhiều tuyến phố Thủ đô. Dù đội hình của các khối và dàn khí tài vẫn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ấn tượng đọng lại sâu đậm nhất chính lại là những khoảnh khắc nghĩa tình quân dân thắm thiết, đầy cảm xúc.
(Ngày Nay) - Ngày 2/9/2025, tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), hàng loạt các khí tài công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vinh dự lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Ba Đình.
(Ngày Nay) - Niềm tự hào, vinh dự của các nghệ sỹ khi tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh như ngọn lửa thắp lên khát vọng cống hiến, viết tiếp những trang sử vàng son cho dân tộc.