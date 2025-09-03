Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Tối 2/9, người dân Hà Nội được thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Điểm bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Minh Quyết
Điểm bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Minh Quyết
Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội ảnh 1

Người dân Thủ đô thưởng thức màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Anh
Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội ảnh 2

Màn trình diễn pháo hoa tại Hồ Tây, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Lê Đông
Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội ảnh 3

Điểm xem pháo hoa trong Lễ Độc lập nhìn ra mặt hồ Hoàn Kiếm và cầu Thê Húc. Ảnh: Hoàng HIếu
Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội ảnh 4

Điểm bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Thống Nhất. Ảnh: Minh Quyết
Rực rỡ pháo hoa đón chào Lễ độc lập tại Hà Nội ảnh 5

NHững màn pháo hoa rực rỡ càng làm tăng niềm vui, niềm phấn khởi trong ngày đại lễ của người dân. Ảnh Lê Đông
(Ngày Nay) - Sau những nghi thức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh đã lan tỏa ra nhiều tuyến phố Thủ đô. Dù đội hình của các khối và dàn khí tài vẫn thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ấn tượng đọng lại sâu đậm nhất chính lại là những khoảnh khắc nghĩa tình quân dân thắm thiết, đầy cảm xúc.