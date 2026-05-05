Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

(Ngày Nay) - Với vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển khu vực tam nông, cơ sở hạ tầng và các dự án trọng điểm quốc gia, Agribank đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp trong năm 2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng bền vững.
Agribank luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Agribank luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Điểm nổi bật của các chương trình tín dụng Agribank không chỉ nằm ở quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng, mà còn ở chính sách lãi suất cạnh tranh, được điều chỉnh giảm từ 0,6% đến 1,5%/năm so với mức lãi suất thông thường. Cùng với đó là hàng loạt ưu đãi đi kèm như giảm phí dịch vụ thanh toán, ưu đãi tỷ giá ngoại tệ, hỗ trợ tài trợ thương mại và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận vốn dễ dàng hơn mà còn tối ưu chi phí tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Hướng tới các lĩnh vực mang tính nền tảng của kinh tế Việt Nam, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, giao thông và công nghệ chiến lược theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Với đặc thù là các dự án có quy mô lớn, thời gian hoàn vốn dài, ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 1,5%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn và thời hạn vay linh hoạt.

Ưu đãi lãi suất vay vốn bằng đồng USD đến 1,0%năm đối với doanh nghiệp

Tính từ đầu năm 2026, Agribank đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ nhiều dự án lớn, đóng vai trò trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật như dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, Agribank là đầu mối thu xếp khoản tài trợ 25.453 tỷ đồng; dự án Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng kết nối các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ; cùng các dự án xanh, năng lượng sạch như Khu công nghiệp xanh – thông minh – bền vững Sân bay Tiên Lãng – Khu B tại Hải Phòng, Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn, TP. Đà Nẵng.

Bên cạnh việc cấp vốn trung, dài hạn phục vụ đầu tư các dự án lớn, Agribank dành 200.000 tỷ đồng vốn ưu đãi ngắn hạn đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn với vai trò một đối tác tài chính chiến lược uy tín, để doanh nghiệp an tâm nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tái đầu tư để bứt phá tăng trưởng.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Agribank cũng dành nguồn lực tài chính, thiết kế các sản phẩm chuyên biệt để hỗ trợ nhóm khách hàng này. Năm 2026, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp FDI với quy mô 5.000 tỷ đồng và 100 triệu USD, lãi suất ưu đãi giảm đến 1,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, ngân hàng còn tích hợp các dịch vụ tài chính toàn diện như thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền và ngân hàng số, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ và miễn giảm các loại phí bảo hiểm bắt buộc, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp FDI mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Agribank dành nhiều ưu đãi đến các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bên cạnh đó, trong hoạt động xuất nhập khẩu - động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, Agribank cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn đến 0,8%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường. Song song với đó là các chính sách ưu đãi về phí thanh toán quốc tế, phát hành thư tín dụng (L/C) và tỷ giá mua bán ngoại tệ. Nhờ đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể tối ưu dòng tiền, giảm chi phí giao dịch và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Không chỉ tập trung vào các doanh nghiệp quy mô lớn, với hơn 96% khách hàng doanh nghiệp đang phục vụ thuộc quy mô nhỏ và vừa, Agribank còn đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp SMEs. Đây cũng là lực lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền kinh tế, trực tiếp tạo việc làm và thu nhập cho người dân tại địa phương, góp phần đáng kể vào an sinh xã hội, phát triển nông thôn mới. Với chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 100.000 tỷ đồng, Agribank tạo điều kiện để doanh nghiệp SMEs tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, thủ tục thuận tiện hơn và đồng hành tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính, quản lý dòng tiền và từng bước chuyển đổi số.

Một điểm mới trong các ưu đãi tín dụng năm 2026 là chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 0,7%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường . Chương trình không chỉ hỗ trợ về vốn với lãi suất ưu đãi mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp phần khẳng định vai trò phụ nữ quản lý, phụ nữ điều hành trong nền kinh tế hiện đại.

Có thể thấy, các chính sách sản phẩm dịch vụ của Agribank năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, hiện đại, số hóa. Đây chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Phát huy văn hóa phụng sự với định hướng “Khách hàng là trung tâm”, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Những nỗ lực trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn không chỉ thể hiện trách nhiệm của ngân hàng đối với cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cam kết mạnh mẽ đồng hành thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bứt phá, phát triển bền vững.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, "Y Vân" - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc "Sài Gòn", "Lòng Mẹ", "60 năm cuộc đời", "20-40"… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính "thế hệ" nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
(Ngày Nay) -"Đại tiệc trăng máu 8" là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.