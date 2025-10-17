Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 75 đồng chí

Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu chung. Đồng thời thêm các tiêu chuẩn: Là các đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ TP về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức trách nhiệm, kiến thức để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng công tác lớn của TP và sự lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP; có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Trung ương và các chủ trương, nghị quyết của TP trong các lĩnh vực công tác được phân công, phụ trách; đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII cần có cơ cấu hợp lý về ba độ tuổi, về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, về phân bố trên các lĩnh vực, địa bàn công tác để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển của Ban Chấp hành; giới thiệu Thành ủy viên đối với các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phân công phụ trách các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở TP và các quận, phường và lực lượng vũ trang...

Với sự nhất trí cao, trong chiều 16/10, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

1. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

2. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV

3. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII

4. Đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.

5. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

6. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

7. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

8. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

9. Đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

10. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

11. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

12. Đồng chí Đào Văn Nhận, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

13. Đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

14. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

15. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

16. Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

17. Đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

18. Đồng chí Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

19. Đồng chí Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

20. Đồng chí Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

21. Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội

22. Đồng chí Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

23. Đồng chí Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

24. Đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

25. Đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

26. Đồng chí Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

27. Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

28. Đồng chí Đào Thịnh Cường, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

29. Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

30. Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

31. Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

32. Đồng chí Lưu Nam Tiến, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

33. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

34. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

35. Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

36. Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội

37. Đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

38. Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội

39. Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội

40. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

41. Đồng chí Vũ Mạnh Cường, Thành ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội

42. Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội

43. Đồng chí Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội

44. Đồng chí Nguyễn Danh Duyên, Thành ủy viên, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội

45. Đồng chí Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm

46. Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm

47. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy

48. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai

49. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa

50. Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng

51. Đồng chí Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất

52. Đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn

53. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh

54. Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm

55. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ

56. Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng

57. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình

58. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông

59. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô

60. Đồng chí Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn

61. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh

62. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ

63. Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình

64. Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ

65. Đồng chí Bùi Tuấn Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà

66. Đồng chí Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng

67. Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên

68. Đồng chí Bùi Hoàng Phan, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai

69. Đồng chí Lưu Ngọc Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát

70. Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa

71. Đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam

72. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì

73. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức

74. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên

75. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh.