Bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII trúng cử với số phiếu cao nhất, đạt 99,27%.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.

Trước đó, báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII cho biết, trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Thành ủy Hà Nội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự.

Đề án nhân sự trình ra đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt. Các nhân sự được giới thiệu phải đáp ứng tiêu chuẩn chung: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tầm nhìn mới, tư duy toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng.

Bên cạnh các tiêu chuẩn trên, nhân sự cần có thêm tiêu chuẩn: Là các đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ thành phố về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức trách nhiệm, kiến thức để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng công tác lớn của thành phố và sự lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Nhân sự cần có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Trung ương và các chủ trương, nghị quyết của thành phố trong các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đề án nhân sự cũng đảm bảo về cơ cấu, hợp lý về độ tuổi, về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, về phân bố trên các lĩnh vực, địa bàn công tác để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa và phát triển của Ban Chấp hành.

“Giới thiệu bầu Thành ủy viên đối với các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phân công phụ trách lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở thành phố và xã, phường, lực lượng vũ trang; tuy nhiên, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn,” Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục làm việc.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII Đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đồng chí Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đồng chí Đào Văn Nhận, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đồng chí Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Đồng chí Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Đồng chí Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Đồng chí Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đồng chí Nguyễn Minh Long, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Đồng chí Trần Đức Hoạt, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đồng chí Đào Thịnh Cường, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Đồng chí Lưu Nam Tiến, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Đồng chí Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đồng chí Vũ Mạnh Cường, Thành ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Thành ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội Đồng chí Duy Hoàng Dương, Thành ủy viên, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Danh Duyên, Thành ủy viên, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực Hà Nội Đồng chí Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy Đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng Đồng chí Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất Đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng Đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Đông Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Đô Đồng chí Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ Đồng chí Bùi Tuấn Anh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Đồng chí Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên Đồng chí Bùi Hoàng Phan, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Đồng chí Lưu Ngọc Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa Đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh.