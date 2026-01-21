Báo Nga ca ngợi Việt Nam tăng trưởng cao, cải thiện đời sống người dân

(Ngày Nay) - Ngày 20/1, báo Sự thật của Nga đăng bài viết với tựa đề “Đảng quan tâm đến tất cả”, nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một quốc gia nghèo khó do chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế phát triển năng động, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng và không ngừng cải thiện mức sống của người dân.
Ảnh minh họa

Bài viết cho biết, trong 5 năm gần đây, kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao trên thế giới. Công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP, phản ánh tiến trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, trong đó có vai trò đáng kể của các khoản đầu tư lớn vào những dự án hạ tầng then chốt.

Theo tác giả, một trong những thước đo quan trọng nhất phản ánh thành công phát triển của Việt Nam là những cải thiện rõ rệt trong đời sống người dân. Báo dẫn Báo cáo Phát triển Con người năm 2025 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), theo đó Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam năm 2023 tăng 14 bậc so với năm 2022, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có mức cải thiện tích cực. Kết quả này, theo bài viết, thể hiện rõ chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,3% theo mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong khi tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam hiện đạt 74,8 tuổi.

Tác giả cũng mô tả những ngày này, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ và các áp phích tuyên truyền. Hà Nội ngày nay hiện lên như một đô thị hiện đại, với hệ thống hạ tầng và giao thông công cộng phát triển, trong đó có các tuyến xe buýt điện.

Bài viết cho biết, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ vẫn còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai, trong đó đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Liên quan công tác thông tin, tuyên truyền, tác giả nêu rõ nhiều nhà báo trong nước và quốc tế đã được mời tới Việt Nam đưa tin về Đại hội XIV. Trước thềm Đại hội, ngày 19/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp đoàn phóng viên của các báo Đảng Cộng sản, các chính đảng có vai trò quan trọng tại nhiều quốc gia, các cơ quan truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hãng thông tấn, báo chí quốc tế tới Việt Nam đưa tin về Đại hội XIV.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng khẳng định Đại hội XIV là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết, đánh giá chặng đường 40 năm Đổi mới, mà còn xác định mục tiêu, tầm nhìn và thông qua những quyết sách mạnh mẽ, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thứ trưởng đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi nhất để phóng viên quốc tế tác nghiệp, qua đó truyền tải đầy đủ, khách quan và tích cực các thông điệp, kết quả của Đại hội tới cộng đồng quốc tế.

