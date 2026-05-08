Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tạm ngưng đón khách để chỉnh trang

(Ngày Nay) - Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tạm ngưng phục vụ khách tham quan từ ngày 7/5/ đến tháng 9/2026 để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang toàn diện khuôn viên và hạ tầng bảo tàng.
Lễ khởi công Dự án Cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM vào ngày 29/4/2026
Theo thông báo từ bảo tàng, thời gian mở cửa trở lại sẽ được cập nhật trên website và fanpage chính thức của đơn vị sau khi dự án hoàn thành. Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, du khách vẫn có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của bảo tàng tại bennharong.vn.

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cho biết, dự án không chỉ đơn thuần là sửa chữa hay tu tạo một công trình kiến trúc lịch sử, mà còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Dự án sửa sang không phải chỉ là tu tạo một công trình kiến trúc mà là sự tri ân sâu sắc với hành trình vĩ đại của Bác. Tôi kỳ vọng Bảo tàng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa - lịch sử hàng đầu cả nước, nơi quá khứ và tương lai cùng song hành”, bà Trinh chia sẻ.

Theo Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, việc hoàn thành dự án đúng dịp Quốc khánh 2/9 sẽ là dấu mốc đặc biệt đối với Thành phố.

Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM thông báo tạm ngưng phục vụ khách tham quan để thực hiện dự án chỉnh trang, cải tạo

“TP Hồ Chí Minh sẽ khẳng định được bản sắc riêng biệt của một đô thị toàn cầu: Một Thành phố hiện đại nhưng biết trân trọng và phát huy những giá trị tinh hoa, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với bạn bè quốc tế và là niềm kiêu hãnh của mọi người Việt Nam”, bà Trinh nhấn mạnh.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 1,4ha, tổng mức đầu tư gần 68,7 tỉ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Các hạng mục chính gồm cải tạo, nâng cấp hệ thống lát nền, chiếu sáng, thoát nước, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt hệ thống tưới tự động, xây dựng hồ sen và các không gian sinh hoạt ngoài trời.

Việc chỉnh trang khuôn viên là bước quan trọng trong định hướng hình thành trục không gian văn hóa, lịch sử và cảnh quan trung tâm TP Hồ Chí Minh gắn với khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và ven sông Sài Gòn.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đặt tại Bến Nhà Rồng - di tích gắn với sự kiện ngày 5/6/1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Công trình hiện là một trong những điểm đến lịch sử, văn hóa tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.

