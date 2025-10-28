Bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh, bền vững

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới năm 2025.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và khả năng sáng tạo văn hóa của người dân nông thôn.

Cùng với đó là nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu, Bộ chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch xanh bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ; Xây dựng, nhân rộng mô hình giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh bền vững trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng; Xây dựng, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Văn hóa dân gian truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh bền vững trong xây dựng nông thôn mới vùng biên giới tại xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La.

Xây dựng, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc Tày, Nùng gắn với phát triển du lịch xanh bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng, nhân rộng mô hình gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch xanh bền vững trong xây dựng nông thôn mới tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./