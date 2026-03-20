Bệnh tay chân miệng gia tăng, khuyến cáo phòng bệnh trong trường học

(Ngày Nay) - Ngày 19/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn. Để hạn chế lây lan bệnh tay chân miệng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, việc phòng bệnh cho trẻ bằng các biện pháp vệ sinh đầy đủ tại trường học và gia đình vô cùng quan trọng.

Số liệu giám sát dịch tễ cho thấy bệnh tay chân miệng vẫn đang lưu hành tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Trong năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 107.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 29% so với năm 2024. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận có sự gia tăng bệnh tay chân miệng hằng tuần. Gần nhất, trong tuần 10 (từ ngày 2/3 đến 8/3), toàn địa bàn ghi nhận 588 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 38,7% so với trung bình 4 tuần trước. Sang đến tuần 11 (9/3 đến 15/3), Thành phố ghi nhận 837 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn gần 300 ca bệnh so với tuần 10. Tính từ đầu năm 2026 đến hết tuần 11, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 7.294 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng – tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2025 (số liệu ghi nhận tuần 12 năm 2025 chỉ 1.917 ca).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra, thường gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi, độ tuổi học nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo. Thông thường, bệnh tay chân miệng có thể xảy ra quanh năm nhưng sẽ gia tăng mạnh vào hai thời điểm trong năm là khoảng tháng 3 - 5 và tháng 9 - 11, là thời gian trẻ quay lại lớp học sau kỳ nghỉ tết và nghỉ hè.

Nguy cơ bệnh tay chân miệng thường tăng cao khi trẻ quay trở lại trường học do nhiều yếu tố cộng hưởng. Môi trường tập thể đông tạo điều kiện thuận lợi cho virus lây lan nhanh thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các vật dụng dùng chung như đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa và nền nhà. Bên cạnh đó, đa số trẻ nhỏ không biết tự giữ gìn vệ sinh cá nhân, chưa có ý thức đầy đủ trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, có thói quen khó bỏ như ngậm tay, cắn móng tay, đưa tay lên mũi miệng, phun nước bọt khi chơi hoặc ngậm đồ chơi… Trong môi trường lớp học đông trẻ, nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể lây lan nhanh trong nhóm trẻ cùng lớp sang các lớp khác.

Để phòng, chống bệnh tay chân miệng hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khuyến cáo các trường học và phụ huynh cần thực hiện tốt nguyên tắc “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch. Lưu ý thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; đảm bảo vật dụng ăn uống sạch sẽ, không cho trẻ dùng chung cốc, bát, đĩa, thìa, khăn ăn, khăn tay. Thường xuyên vệ sinh môi trường lớp học, lau rửa các bề mặt và vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa thông thường. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch cho trẻ và người chăm sóc trẻ, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã, vệ sinh cho trẻ.

Ngoài ra, công tác thu gom và xử lý phân và các chất thải của trẻ cần được thực hiện hợp vệ sinh. Đặc biệt, việc phát hiện sớm ca bệnh giữ vai trò then chốt, ngay khi trẻ có dấu hiệu sốt, loét miệng hoặc xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, bàn chân, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám ngay.

Trong trường hợp trẻ mắc bệnh, trẻ phải nghỉ học ở nhà, không cho phép đi đến các khu vui chơi, đi bơi, nơi tập trung đông người theo hướng dẫn của cơ sở y tế để tránh lây lan cho các trẻ khác. Phụ huynh cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay thường xuyên; hạn chế ôm hôn và không sử dụng chung các vật dụng với trẻ đang mắc bệnh. Lưu ý tuyệt đối không làm vỡ các bóng nước trên da để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ, nhận biết sớm các dấu hiệu nặng để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.