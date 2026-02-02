Bác sĩ cảnh báo nguy cơ viêm tụy cấp khi uống quá nhiều rượu, bia những ngày Tết

(Ngày Nay) - Tết là thời điểm người dân vui chơi, thăm hỏi nhau sau một năm làm việc bận rộn và đây cũng là lúc có nhiều bữa tiệc diễn ra, từ tiệc tất niên đến tiệc mừng năm mới. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu quá sa đà vào tiệc tùng, rượu bia, nguy cơ nhập viện do viêm tụy cấp càng cao.
Bệnh nhân viêm tụy cấp đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thói quen uống từ 10-20 lon bia trong mỗi lần ăn uống với bạn bè, anh N.V.P (35 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã phải nhập viện sau một bữa tiệc tất niên gần đây. Sau cuộc vui, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, tưởng bị đau dạ dày, anh đã tự mua thuốc giảm đau về uống, nhưng cơn đau không giảm mà còn tăng dần, kèm nôn ói. Gia đình đưa anh đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng gần như ngất xỉu vì đau. Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tụy cấp. Trước đó, anh P. cũng đã phải nhập viện một lần do uống bia, rượu quá nhiều.

Nằm cùng phòng bệnh với anh P. cũng có hai trường hợp khác là nam giới phải nhập viện điều trị viêm tụy cấp. Cả hai trường hợp này đều có tiền sử uống rượu, bia. Bác sĩ Nguyễn Đô, Phó Trưởng Khoa Phụ trách điều hành Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp đến khám và điều trị gia tăng so với thời gian trước. Tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nếu thời gian trước mỗi tháng chỉ có khoảng vài ba trường hợp viêm tụy cấp thì từ nửa cuối tháng 1 đến nay đã ghi nhận 7 trường hợp nhập viện, trong đó có một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, phải lọc máu.

Theo bác sĩ Nguyễn Đô, thống kê tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho thấy, có khoảng 35% bệnh nhân viêm tụy cấp do uống rượu, bia; kế đến là tăng Triglyceride (tình trạng rối loạn mỡ máu thường gặp trên người bị gan nhiễm mỡ, đái tháo đường và kể cả uống rượu bia nhiều). Đáng chú ý, 21,1% trường hợp viêm tụy cấp diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong của bệnh này là 2,6%. Điều này cho thấy viêm tụy cấp không phải là bệnh hiếm gặp và hoàn toàn có thể đe dọa tính mạng nếu chủ quan.

Viêm tụy cấp do rượu thường gặp ở người uống rượu nhiều, kéo dài. Tuy nhiên, ngay cả người mới uống hoặc bị ép uống trong các buổi tiệc cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt gây nên viêm tụy cấp, đặc biệt nguy cơ càng tăng nếu từng có tiền sử bệnh này.

“Tết là dịp sum họp, vui chơi, ăn uống thoải mái hơn ngày thường, tuy nhiên, việc ăn quá no, ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống nhiều rượu bia có thể làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp - một bệnh nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh và nặng, thậm chí dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời”, bác sĩ Đô khuyến cáo. Bác sĩ cũng lưu ý, sau những bữa tiệc hoặc bữa ăn thịnh soạn nhiều đạm, chất béo, đặc biệt có dùng rượu bia, khi xuất hiện đau dữ dội vùng trên rốn, đau tăng dần và kéo dài, kèm nôn ói nhiều không giảm hoặc có biểu hiện mệt lả, vã mồ hôi, chóng mặt, thở nhanh thì nên đến cơ sở y tế ngay.

Để phòng nguy cơ viêm tụy cấp trong những ngày Tết, cần ăn uống đúng mức, hạn chế rượu bia, nhất là người có bệnh nền như rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ. “Nên nhớ rằng chỉ cần bớt một ly rượu, bớt một lần ăn quá no có thể giúp bớt một lần nhập viện vì viêm tụy cấp”, bác sĩ Nguyễn Đô lưu ý.

