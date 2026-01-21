Bộ Y tế thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ

(Ngày Nay) - Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế họp Hội đồng thẩm định thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI: Joint Commission International). Cuộc họp do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.

Hội đồng thẩm định thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI) được thành lập theo Quyết định số 4024/QĐ-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, xem xét việc thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của JCI theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Joint Commission, được thành lập từ năm 1951. Đây là tổ chức cung cấp dịch vụ công nhận, thẩm định, chứng nhận chất lượng y tế và cải tiến chất lượng hàng đầu trên thế giới. Đến nay, JCI đã thực hiện công nhận cho hơn 24.000 cơ sở y tế tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ; sở hữu hơn 600 chuyên gia trên toàn cầu, tham gia hỗ trợ tư vấn, đánh giá và chứng nhận chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe an toàn cho người bệnh.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã nghe ông Nick Liew, Quản lý Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI) báo cáo nội dung Bộ Tiêu chuẩn chất lượng JCI phiên bản 8 và kết quả đánh giá, chứng nhận JCI tại Việt Nam trong thời gian qua.

Theo báo cáo, hiện nay Việt Nam có 9 cơ sở khám, chữa bệnh được công nhận thẩm định bởi JCI, trong đó có 8 bệnh viện; 5 bệnh viện đã duy trì thành công “Con dấu Vàng JCI” qua nhiều chu kỳ khảo sát; 1 đơn vị đạt công nhận thẩm định cấp hệ thống hoặc chuỗi bệnh viện và 1 phòng khám ngoại trú. Đáng chú ý, đến nay mới chỉ có duy nhất 1 bệnh viện công lập tại Việt Nam được công nhận thẩm định bởi JCI.

Các đại biểu cho biết, để tham gia quá trình công nhận thẩm định theo Bộ Tiêu chuẩn của JCI, các đơn vị y tế phải triển khai hơn 1.100 yếu tố đo lường. Đây là bộ tiêu chuẩn được đánh giá có yêu cầu chặt chẽ, quy trình đánh giá nghiêm ngặt, trong khi chi phí thẩm định còn ở mức cao so với điều kiện và bối cảnh thực tế của nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao giá trị và tính toàn diện của Bộ tiêu chuẩn JCI đối với việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm an toàn người bệnh. Các ý kiến cũng đề nghị tổ chức JCI nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình triển khai phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, tạo điều kiện để các bệnh viện có thể từng bước tham gia hội nhập chương trình thẩm định, chứng nhận chất lượng y tế quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trước đó Bộ Y tế đã thẩm định và thừa nhận Bộ Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Hội đồng Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHS). Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang nghiên cứu, xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao theo định hướng kế thừa các tiêu chí đã có, tiệm cận và hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao sẽ được thiết kế đánh giá theo các mức độ, có lộ trình triển khai rõ ràng, giúp các bệnh viện chủ động thực hiện cải tiến chất lượng, nâng hạng một cách bền vững, từng bước tiệm cận chất lượng quốc tế.

Kết luận cuộc họp, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn chúc mừng Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI) chính thức được thừa nhận tại Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị tổ chức JCI tiếp thu, cân nhắc đầy đủ các ý kiến của các thành viên Hội đồng trong quá trình triển khai thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng bày tỏ mong muốn các tiêu chí của JCI có những điều khoản phù hợp hơn nhằm thúc đẩy sự tham gia của các bệnh viện công lập tại Việt Nam vào chương trình chứng nhận. Trước mắt, Bộ Y tế sẽ sớm ban hành Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao, tạo cơ sở để các bệnh viện trong nước liên tục cải tiến, tự nâng hạng chất lượng, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu thu hút người nước ngoài đến khám, chữa bệnh tại Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả Đề án Du lịch y tế chất lượng cao.