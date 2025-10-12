Bức tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được trao Kỷ lục Guinness thế giới

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh chia sẻ, bức tranh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận là bức tranh sơn mài không ghép lớn nhất thế giới là sự kiện đặc biệt và đầy tự hào. Bởi đây là lần đầu tiên một tác phẩm sơn mài Việt Nam được công nhận tại Kỷ lục Guinness Thế giới, cũng là lần đầu tiên Kỷ lục Guinness Thế giới xác lập một kỷ lục về tranh sơn mài. Đó không chỉ là vinh dự của riêng tác giả, Hội Mỹ thuật Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc.

Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, hội họa là tấm gương phản chiếu tâm hồn và khát vọng của người Việt Nam. Từ tranh dân gian Đông Hồ đến các sáng tác hiện đại được giới thiệu tại nhiều không gian trưng bày trong nước, quốc tế, mỹ thuật Việt Nam đã góp phần lưu giữ ký ức, truyền tải giá trị, nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ. Sơn mài là một nét đặc sắc, kết tinh của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và trí tuệ Việt Nam. Việc tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” được Guinness ghi nhận không chỉ là kỷ lục về kích thước, mà còn là một ghi nhận mang ý nghĩa đặc biệt đối với nghệ thuật sơn mài Việt Nam, góp phần quảng bá sâu rộng hơn giá trị mỹ thuật dân tộc, khích lệ đội ngũ họa sĩ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Việc tái hiện hình ảnh “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” - khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong lịch sử dân tộc bằng chất liệu sơn mài truyền thống và được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận một lần nữa khẳng định sự gắn kết giữa lịch sử, văn hóa, sức sáng tạo của con người Việt Nam. Đây không chỉ là sự khích lệ mà còn mở ra một cơ hội để nghệ thuật Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, được nhìn nhận xứng đáng trong dòng chảy nghệ thuật nhân loại, bà Mai Thị Ngọc Oanh nhấn mạnh.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới khẳng định: Họa sĩ Chu Nhật Quang chính tức được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sở hữu bức tranh sơn mài lớn nhất thế giới. Kỷ lục này được xác lập dựa trên quá trình đo đạc chính xác của các chuyên gia độc lập, qua đó xác nhận tổng diện tích bức tranh và kết quả cho thấy đây là bức tranh sơn mài lớn nhất từng được thực hiện.

Trước đó, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu (Vietcom) tổ chức kiểm định chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới đối với tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” với sự tham dự của các cơ quan liên quan. Ngày 3/9, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) đã chính thức ghi nhận tác phẩm sơn mài khổ lớn “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ Chu Nhật Quang là bức tranh sơn mài liền khổ (không ghép) lớn nhất thế giới. Bức tranh có kích thước 2,4m x 7,2m, rộng hơn 17m2, nặng 3 tấn, được hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ (không ghép). Mặt trước tái hiện khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặt sau mang tên “Mùa Xuân dân tộc”, biểu trưng cho niềm hân hoan, khát vọng hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ về quá trình sáng tác và hoàn thành tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang cho biết, anh bắt đầu thực hiện tác phẩm từ năm 2019, cùng với sự hỗ trợ đặc biệt của gia đình, nhất là người anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng trong việc nghiên cứu chất liệu, quy trình sáng tác và thử nghiệm vật liệu tái chế đưa vào sơn mài. Trong suốt 6 năm, họa sĩ Chu Nhật Quang tích lũy tư liệu lịch sử, phối hợp cùng nhiều chuyên gia để tìm ra hướng đi mới, kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại. Đó là một quá trình gian nan, đòi hỏi người nghệ sĩ phải tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật sơn mài để làm nên một tác phẩm khổ lớn, liền khối, chính xác mọi chi tiết từ kiến trúc, bối cảnh đến hiện vật…

Tác phẩm hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, được anh giới thiệu trong triển lãm “Mùa xuân Độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) cùng 16 bức sơn mài khác. Hiện tác phẩm vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng phục vụ khách tham quan.