Các mốc thời gian cần lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 10/6/2026 đến ngày 13/6/2026.

Ngày 10/6/2026, buổi sáng tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại các Điểm thi; buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

Ngày 11/6/2026, buổi sáng tổ chức thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 12/6/2026, buổi sáng tổ chức bài thi tự chọn gồm hai môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6/2026 là ngày thi dự phòng.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi được thực hiện theo các quy định. Trong đó, việc đăng kí dự thi, xếp phòng thi phải bảo đảm đúng quy định; ảnh của thí sinh trên hệ thống phải có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Trong quá trình đăng kí dự thi, đăng kí xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ Căn cước/Căn cước công dân/Định danh cá nhân/Số hộ chiếu. Đối với công tác chấm thi, việc chấm thi tự luận được tổ chức theo hai vòng độc lập; không thực hiện việc chấm xong vòng 1 toàn bộ các bài thi rồi mới tổ chức chấm vòng 2.

Công tác chấm thi trắc nghiệm phải bảo đảm các yêu cầu kĩ thuật đối với thiết bị và phần mềm, trong đó máy quét, máy chấm thi phải đáp ứng cấu hình tối thiểu theo quy định. Việc nhập điểm bài thi được thực hiện theo quy trình gồm các bước nhập điểm, kiểm dò, đối sánh và xác nhận trên phần mềm hỗ trợ chấm thi; sau khi hoàn thành thực hiện khóa chức năng nhập điểm bài thi tự luận. Sau khi hoàn thành công tác chấm thi, dữ liệu được cập nhật vào Hệ thống Quản lý thi và gửi về Bộ GDĐT theo quy định.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026; việc xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 3/7/2026; cập nhật và báo cáo dữ liệu về Bộ GD&ĐT hoàn thành chậm nhất ngày 4/7/2026.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình tổ chức kì thi; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, bảo đảm chính xác số liệu trước khi báo cáo Bộ GD&ĐT.