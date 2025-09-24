Các tàu thuyền phải vào bờ neo đậu an toàn trước 14 giờ ngày 24/9

(Ngày Nay) - Ngày 24/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi để phòng, chống bão số 9 (Ragasa).

Để bảo đảm an toàn cho ngư dân và các phương tiện, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện lệnh cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 12 giờ ngày 24/9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu an toàn trước 14 giờ cùng ngày.

Công điện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị sử dụng mọi phương tiện, biện pháp để thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến bão, hướng dẫn, kêu gọi phương tiện vào nơi tránh trú hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức hướng dẫn neo đậu tại khu vực an toàn (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); di dời, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi để bảo đảm an toàn; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh).

Nghệ An có hơn 80km đường bờ biển, toàn tỉnh có tổng số gần 2.900 phương tiện với khoảng 13.070 lao động. Tính đến chiều 23/9, có hơn 2.360 phương tiện với hơn 10.820 lao động đã neo đậu tại bến bờ.

Hiện các đơn vị tuyến biển thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An như Đồn Biên phòng Diễn Thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận... đang phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan khẩn trương thông báo, kêu gọi, hướng dẫn phương tiện còn lại vào nơi trú tránh an toàn. Các phương tiện đang hoạt động trên biển đều duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, bạn thuyền, Nghiệp đoàn nghề cá và lực lượng chức năng đều nhận được thông báo về vị trí, hình thái, hướng di chuyển của bão, đang di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 9, đơn vị đã huy động 500 cán bộ, chiến sỹ thường trực cùng 3 tàu công suất lớn, 12 xuồng máy, ca-nô và 30 phương tiện ô tô các loại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.