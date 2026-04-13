Nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh lý mạch máu não

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 10 - 11/4, tại Huế, Hội nghị Can thiệp mạch thần kinh toàn quốc lần thứ 2 do Hội Can thiệp mạch Việt Nam tổ chức đã thu hút khoảng 100 báo cáo viên trong và ngoài nước tham dự.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng để các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mạch máu, thần kinh, đột quỵ não…; các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực can thiệp mạch thần kinh - chuyên ngành đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Trường, Chủ tịch Hội Can thiệp mạch Việt Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, hội nghị quy tụ gần 100 báo cáo viên từ khắp cả nước, với nhiều nội dung từ nghiên cứu cơ bản đến lâm sàng và các ca bệnh điển hình. Việc cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp đội ngũ bác sĩ nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần phát triển lĩnh vực can thiệp mạch thần kinh theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

"Chúng ta không còn ở thời kỳ đi sau, học tập một cách thụ động. Đến nay, các bác sĩ Việt Nam đã làm chủ được những kỹ thuật khó nhất thế giới như đặt stent đổi hướng dòng chảy, nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại hay lấy huyết khối cơ học tái thông mạch máu trong 'giờ vàng' đột quỵ. Hội nghị năm nay tại Huế là minh chứng cho sự trưởng thành, nơi chúng ta sòng phẳng trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp quốc tế", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Trường khẳng định.

Trong những năm qua, chuyên ngành can thiệp mạch thần kinh tại Việt Nam đã có bước tiến dài. Từ một vài trung tâm lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, mạng lưới can thiệp đã phủ rộng khắp các tỉnh, thành phố, bao gồm cả các bệnh viện quân y và dân y. Việc tổ chức hội nghị tại Huế lần này cũng mang ý nghĩa chiến lược, nhằm thúc đẩy sự phát triển y tế chuyên sâu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giúp người dân vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với kỹ thuật cao mà không phải chuyển tuyến lên thủ đô hay vào phía Nam, Tiến sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, chia sẻ.

Hội nghị năm nay đặc biệt chú trọng vào việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán sớm đột quỵ. Với sự hỗ trợ của các phần mềm phân tích hình ảnh hiện đại, thời gian từ lúc bệnh nhân nhập viện đến khi được can thiệp đã được rút ngắn xuống mức tối thiểu.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sự hút của hội nghị lần này chính là tính thực tiễn và sự kết nối đa chiều. Không chỉ dừng lại ở các bài báo cáo lý thuyết trên giảng đường, hội nghị đã thực hiện các phiên truyền hình trực tiếp (Live Demo) từ các phòng can thiệp mạch (DSA) hiện đại nhất. Các đại biểu được chứng kiến những đôi tay vàng của các chuyên gia thực hiện các ca can thiệp túi phình mạch não khổng lồ, những ca dị dạng mạch máu não bẩm sinh cực kỳ nguy hiểm.

Hội nghị cũng dành thời lượng lớn để thảo luận về "Y học cá thể hóa". Việc ứng dụng in 3D mô phỏng mạch máu trước khi can thiệp đang mở ra một chương mới, cho phép các bác sĩ thực hành giả định trên mô hình trước khi tiến hành trên cơ thể người bệnh, giúp tăng tỷ lệ thành công lên mức tối đa và giảm thiểu rủi ro biến chứng. Đặc biệt, vai trò của các y, bác sĩ quân y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân được tô đậm tại sự kiện.

Với sự góp mặt của trên 50 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc, hội nghị trở một "thế giới phẳng" về y khoa. Tại đây, những tranh luận chuyên môn về việc lựa chọn vật liệu can thiệp, cách xử lý tai biến trong phòng mổ hay quy trình hồi sức thần kinh sau can thiệp đã diễn ra sôi nổi. Điều này giúp các bác sĩ trẻ của Việt Nam có cơ hội cọ xát, học hỏi tư duy quản lý bệnh nhân theo tiêu chuẩn toàn cầu ngay tại quê nhà.

* Cách đây 31 năm, vào tháng 4/1995, những hình ảnh DSA chất lượng cao đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho sự phát triển của lĩnh vực can thiệp mạch. Đến năm 1999, Tiến sĩ Phạm Minh Thông cùng Giáo sư Laurent Pierrot đã đặt nền móng cho can thiệp mạch máu não tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam hiện có hơn 100 bệnh viện triển khai kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh, với khoảng 500 bác sĩ cùng hàng nghìn điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia. Đáng chú ý, ngày 28/7/2025, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định cho phép thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng về tổ chức và chuyên môn của ngành.

Trong những năm gần đây, can thiệp mạch thần kinh đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong điều trị đột quỵ, phình động mạch não và các dị dạng mạch máu phức tạp, góp phần giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế.