Nội soi cứu người nuốt ba bàn chải đánh răng

Ngày 15/4/2026, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Trung tâm Nội soi của đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa đặc biệt hiếm gặp ở bệnh nhân có bệnh lý tâm thần, với dị vật có kích thước lớn và nguy cơ gây biến chứng cao.

Bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi) đang điều trị tại Khoa Sức khỏe Tâm trí, có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại. Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh hiện đang được duy trì điều trị bằng thuốc hướng thần theo chỉ định chuyên khoa. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân đã tự nuốt 3 bàn chải đánh răng, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng có nguy cơ cao xảy ra biến chứng đường tiêu hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn và chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp thực hiện đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhân. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng, giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải phẫu thuật.

Theo ThS.BS. Phạm Như Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, đây là một trong những trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc nhiều dị vật dài và cứng. Đáng chú ý, bàn chải đánh răng là dị vật có chiều dài gần 20cm, tiềm ẩn nguy cơ cao mắc kẹt trong ống tiêu hóa, có thể gây tổn thương niêm mạc, thậm chí dẫn đến thủng hoặc tắc nghẽn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Dù tính chất ca bệnh phức tạp, toàn bộ dị vật đã được xử lý bằng phương pháp nội soi mà không cần can thiệp phẫu thuật. Sau 5 ngày theo dõi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt và hiện đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Từ trường hợp này, Bệnh viện Trung ương Huế khuyến nghị cần tăng cường sự quan tâm, giám sát đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ tự gây hại. Đồng thời, bệnh viện cũng khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn cho người bệnh.